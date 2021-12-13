Руководитель группы якудза из Ямагути-гуми арестован по подозрению в организации бизнеса сексуальных услуг в запрещённых зонах

Новости

Руководители зарегистрированных организованных преступных групп были арестованы по подозрению в ведении бизнеса сексуальных услуг в запрещённых зонах, в том числе в токийском районе Икэбукуро.

Девять мужчин и женщин, в том числе Когурэ Ацуси (39 лет), руководитель группы особо опасной организованной преступной группировки Ямагути-гуми, арестованы по подозрению в предоставлении сексуальных услуг клиентам в мужских салонах красоты Хигасиикэбукуро в токийском районе Тосима и в г. Ниситокио, где такой бизнес запрещён.

По данным Департамента столичной полиции Токио, Когурэ с подельниками управляли семью аналогичными предприятиями в столичном районе Токио, где работало более 70 женщин, и с 2018 года получен доход почти в 200 миллионов йен.

Когурэ отрицает обвинения, говоря, что ничего не знает о деле.

(Опубликовано 8 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме