«Близится время, когда Япония должна проявить свою волю»: бывший премьер-министр Абэ Синдзо о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны США

Новости

Бывший премьер-министр Абэ Синдзо сказал на общем собрании своей фракции: «Я думаю, близится время показать волю Японии», имея в виду дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, и призвал правительство отреагировать на него.

При этом бывший премьер-министр Абэ сказал, что Олимпийские игры – важный этап реализации мечты для спортсменов, и намерение поддерживать их в этом не изменилось, но подчеркнул, что необходимо показать чёткую политическую позицию по проблеме нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском районе.

Бывший премьер-министр Абэ сказал главе кабинета министров Мацуно, который входит в фракцию, что дипломатический бойкот поддержали уже четыре страны, и настало время Японии показать свои намерения, призвав его отреагировать как можно скорее.

(Опубликовано 9 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме