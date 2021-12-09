«Близится время, когда Япония должна проявить свою волю»: бывший премьер-министр Абэ Синдзо о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны США
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Бывший премьер-министр Абэ Синдзо сказал на общем собрании своей фракции: «Я думаю, близится время показать волю Японии», имея в виду дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, и призвал правительство отреагировать на него.
При этом бывший премьер-министр Абэ сказал, что Олимпийские игры – важный этап реализации мечты для спортсменов, и намерение поддерживать их в этом не изменилось, но подчеркнул, что необходимо показать чёткую политическую позицию по проблеме нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском районе.
Бывший премьер-министр Абэ сказал главе кабинета министров Мацуно, который входит в фракцию, что дипломатический бойкот поддержали уже четыре страны, и настало время Японии показать свои намерения, призвав его отреагировать как можно скорее.
(Опубликовано 9 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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