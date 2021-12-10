Компания Mazda представила автомобиль, который можно переключить на управление только руками

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Mazda представила автомобиль, который можно переключить с обычного управления при помощи педалей так, чтобы люди с ограниченными возможностями могли управлять автомобилем только руками. Компания начала принимать заказы на такие автомобили 9 декабря.

Нажатием кнопки ручного тормоза рядом с сиденьем водителя и включением зажигания можно переключиться на ручной режим с элементами управления, расположенными вокруг рулевого колеса. После переключения педаль акселератора отключается, чтобы избежать риска случайного нажатия.

Mazda планирует выпускать такие машины с января 2022 года и рассмотрит возможность оснащения таким управлением и других моделей в будущем.

Об этой новости мы поговорили с Осанаи Ацуси, профессором бизнес-колледжа Васэда. Профессор подробно изложил своё мнение о том, что автомобиль – много больше, чем просто средство передвижения, с ним связано чувство удовлетворения потребности и радости от управления по собственному желанию, возможности в одиночку поехать туда, куда хочется – это продукт с огромной эмоциональной ценностью. Mazda руководствуется идеей «единения всадника и коня», то есть создаётся машины, в которых человек, управляя послушной и безопасной машиной чувствует её частью себя. Большее разнообразие может доставить удовольствие многим людям. Внедрение ручного управления сделано в первую очередь для людей с ограниченными возможностями, но на этот раз его можно массово внедрить на автомобилях любого класса, чтобы потребитель мог выбрать это так же, как выбирает вариант с люком в крыше или тип колёс. Опять же, если человек с ограниченными физическими возможностями управляет только руками, то при переключении режимов он может меняться с другими водителями, как при езде на обычной машине.

Осанаи говорит, что усилия по расширению возможностей и разнообразия с помощью технологий и созданию общества, в котором больше людей смогут получать удовольствие от управления автомобилем, обретают зримую форму в виде универсального дизайна. Если раньше «специальные продукты» были неизбежно дороги, то промышленные товары дешевле из-за массового производства и доступны для большого количества людей.

На вопрос о том, как он видит «автомобиль будущего», профессор Осанаи ответил, что, по его мнению, автомобили по-прежнему будут продуктами, воплощающими удовольствие от вождения, и дело не только в них – он надеется, что и в различных других отраслях промышленности производители будут создавать продукты общего назначения, которые могли бы использовать и люди с ограниченными возможностями – универсальный дизайн поможет создать мир, способствующий разнообразию.

(Опубликовано 10 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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