Вуайерист 11 раз заходил на женскую половину общественной купальни, переодевшись женщиной

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36-летний мужчина, который ранее арестовывался по подозрению в непристойном нападении на женщину, был повторно арестован по подозрению в непристойном поведении.

Сугаи Дайсукэ (36 лет) подозревается в том, что он 11 раз заходил в женские отделения четырёх купален на термальных источниках в г. Татикава (Токио), переодевшись женщиной. Сам он отрицает эти действия, говоря, что не помнит о них.

Ранее Сугаи был арестован и обвинялся в нападении на женщину, которая жила одна.

(Опубликовано 12 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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