В Японии назван «иероглиф года», в 2021 году это «золото»
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На конкурсе на «иероглиф года» в 2021 году (3 год Рэйва) победил кандзи 金 – «золото, деньги».
«Кандзи года», который выражает социальную ситуацию уходящего года с помощью одного символа, был объявлен на галерее храма Киёмидзу в городе Киото.
В прошлом году «кандзи года» был объявлен знак «теснота», связанный с мерами противодействия заражению – тогда рекомендовали избегать тесных контактов, скоплений и помещений.«Иероглиф года» определяет Японский фонд тестирования знаний кандзи, который собирает заявки со всей страны и выбирает победителя, набравшего больше всего голосов.
(Опубликовано 13 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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