В токийском районе Нэрима сотрудник школы подглядывал за переодевающимися детьми
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В начальной школе в Токио обнаружили, что сотрудник, помогавший в проведении занятий, подглядывал за детьми во время переодевания.
По словам администрации района Нэрима, 36-летний мужчина, работающий в начальной школе на неполной занятости, 14 декабря подглядывал за переодевающимися детьми в этой школе.
Сотрудник-мужчина сказал, что он делал это и накануне в другом классе, из-за чего администрация Нэрима уведомила столичное управление полиции и обсуждает его увольнение.
(Опубликовано 17 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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