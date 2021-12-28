Ханю Юдзуру выступил на чемпионате
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Ханю Юдзуру (27лет), выигравший чемпионат в Японии, блестяще выступил на показательном выступлении во второй половине дня 27 декабря.
Ханю, впервые в мире сделавший четыре с половиной оборота, дал интервью «ФудзиТВ».
Вечером после ожесточённой борьбы призёры Всеяпонского чемпионата по фигурному катанию снова собрались на катке.
Ханю Юдзуру, выигравший всеяпонский чемпионат по фигурному катанию в шестой раз, появился после 15:00 и очаровал зал великолепным выступлением.
Ханю выступил в эксклюзивном интервью для «ФудзиТВ» утром 27 декабря и говорил о беспрецедентном четырёхкратном вращении.
Ханю: «Все этого ожидают (четырёхкратного вращения). И если говорят, что это может сделать только Ханю, то я не могу обмануть ваши ожидания». Ханю намерен выступить с победой на Олимпиаде в Пекине.
(Опубликовано 17 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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