Столовая «Кодона сёкудо»: отец-одиночка вместе с сыном готовят завтраки по утрам

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В декабре 2021 года в городе Нагано открылась бесплатная столовая для детей «Кодона сёкудо». Хозяин столовой, отец-одиночка, воспитывает сына-младшеклассника. Столовая работает только по утрам и предназначена для детей и родителей из неполных семей.

Столовая для детей и взрослых

Этот цветочный магазин расположен в местечке Хирабаяси города Нагано. В глубине магазина виднеются сидящие за столом дети и взрослые.

Это и есть бесплатная столовая, предлагающая завтраки по утрам. По замыслу владельца, сюда могут приходить и дети, и взрослые, поэтому заведение называется «Кодона сёкудо» (словосочетание «кодона» образовано из слов «кодомо» (ребенок) и «отона» (взрослый).

«Здесь можно поесть в домашней атмосфере», – поделился с нами посетитель.

«Хочу, чтобы дети завтракали с родителями и шли в школу с улыбкой», – рассказывает 42-летний владелец столовой Кубота Ёсихиро.

Совместные завтраки для неполных семей

Четвероклассник Сюн помогает отцу на кухне:

–– Держи, поварёнок!

–– Кто, я?

–– Чего вздыхаешь? – смеётся отец.

Столовая стала для них вторым домом.

Кубота по профессии плотник. Он начал работать в 18 лет, а через 12 лет основал свою компанию. Сейчас он директор небольшой мастерской.

6 часов вечера. Отец возвращается домой после работы и начинает готовить ужин. «Подожди. Перед едой нужно говорить: «Итадакимас» (Приятного аппетита!)», – наставляет он сына.



Отец и сын за ужином

Вечера они проводят вдвоём. Раньше Кубота был женат и жил вместе с женой и двумя детьми, но 5 лет назад супруги развелись, и он остался вдвоём с Сюном.

–– Расскажи нам о папе, какой он?

–– Добрый. Он каждый день готовит мне еду, это здорово.



Сюн, старший сын Куботы

Улыбчивый Сюн охотно общается со съёмочной группой. Но в глубине души мальчика таится грусть.

–– Сначала я скучал.

–– А сейчас?

–– И сейчас тоже.

«Он так долго скучает. Не то чтобы я чувствую себя виноватым, но ему пришлось нелегко», – отмечает отец.

Идея открыть столовую появилась в процессе поиска столовой, куда можно ходить вдвоём: «Сначала я хотел найти столовую, чтобы ходить туда вместе с сыном, но все столовые работают по собственному графику – в определённые часы и дни недели, и мне, как отцу-одиночке, это неудобно»

И тогда Кубота решил открыть свою столовую.



Столовая в день открытия

Решение было принято осенью 2021 года, а 10 декабря столовая была открыта. Столовая работает по утрам 365 дней в году, чтобы родители вместе с детьми могли заходить сюда по пути на работу. Отец с сыном завтракают здесь каждый день. Чтобы помогать отцу, Сюн начал рано вставать.

–– Я предупреждал, что когда откроем столовую, придётся вставать в 5 утра.

–– Но я иногда засыпаю даже после того, как меня разбудят.

–– Если папа проспит, обязательно разбуди.

Круг добра

Столовая существует благодаря поддержке местных жителей. Директор цветочного магазина Соримати Томоко, с которой Кубота познакомился в волонтёрской организации, поддержала его идею и предоставила для столовой часть своего помещения.

«Он идёт к цели, не оглядываясь по сторонам, если что-то решил – сразу действует. Думаю, что это здорово. Такому человеку хочется помочь», – рассказывает директор цветочного магазина «Хана Бокэ» Соримати Томоко. Она не единственная, кто помогает Куботе. Сегодня он направляется на ферму в деревне Огава. Здесь выращивают органические овощи.

–– Это можно класть в суп мисосиру? – спрашивает Кубота.

–– Да, это отличная начинка для мисосиру.

Кубота стремится использовать безопасные продукты питания, поэтому закупает овощи на ферме, с хозяином которой договорился о низкой цене. Следующий пункт – птицеводческая ферма Миянаги Масахиро.

Полезные и безопасные яйца продаются под брендом «Тэнку-но тамаго». Хозяин фермы поддержал проект Куботы и предоставляет ему мелкие нестандартные яйца бесплатно.

Миянага Масахиро: «Он работает, воспитывает сына, и ещё открыл детскую столовую. Я бы так не смог, поэтому решил помочь чем могу».

«Нет слов, чтобы сказать, как я благодарен. Я понял, что теперь должен идти до конца», – отвечает Кубота.

«Душевное место»

«Мы общаемся за завтраком, и я иду на работу с улыбкой», – говорит посетитель.

Клиентов пока немного, но у Куботы есть мотивация продолжать своё дело. Ведь столовая стала вторым домом для их семьи.

–– Стоит посмотреть на сына – и всё понятно. Раньше мы завтракали вдвоём, а теперь он так радуется компании. Думаю, что это того стоит.

–– Мне хочется что-то делать. Появилось желание что-то делать!

–– Пойдёшь в школу?

–– Да, сегодня опять будем играть в футбол, - с этими словами Сюн направляется в школу.

Проект отца-одиночки делает первые шаги. «Хочу, чтобы столовая стала местом, где можно поесть и отдохнуть душой», – рассказывает владелец.

Столовая для детей и взрослых «Кодона сёкудо» работает с 7:00 до 8:30 утра. Детей кормят бесплатно, с взрослых посетителей, как правило, взимается плата в размере 500 qен.

(Телекомпания «Нагано Хосо»)

(Опубликовано 1 января в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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