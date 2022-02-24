Министерство обороны России: Россия атаковала украинские военные объекты

Политика

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Россия атакует украинские военные объекты, как сообщает Минобороны России.

(Опубликовано 24 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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