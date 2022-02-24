Премьер-министр Японии Кисида Фумио решительно осуждает Россию из-за нападения на украинские военные объекты
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В отношении нападения России на украинские военные объекты премьер-министр Кисида Фумио сказал: «Это потрясает основы международного порядка, мы решительно осуждаем Россию».
Премьер-министр Кисида провёл заседание Совета национальной безопасности 24 февраля. По окончании премьер-министр Кисида заявил журналистам: «Это вторжение России расшатывает основы международного порядка, который не допускает одностороннего изменения статус-кво силой, мы решительно осуждаем Россию».
Премьер-министр Кисида также сообщил, что поручил соответствующим министерствам и ведомствам приложить усилия для обеспечения безопасности граждан Японии, проживающих в Украине.
Что касается дополнительных санкций в отношении России, он сказал: «Мы будем реагировать в сотрудничестве с международным сообществом».
(Опубликовано 24 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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