Посольство Украины в Японии: помощь от японского народа уже составила более 2 млрд йен
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Посольство Украины в Японии сообщило, что уже получило более 60 000 переводов в помощь Украине, общая сумма превысила 2 миллиарда йен.
Об этом в том числе было сказано во время встречи Посла Украины Сергея Корсунского с представителем Конституционно-демократической партии Идзуми Кэнта 1 марта. Посол Корсунский сказал: «На счёт, открытый посольством Украины для гуманитарной помощи, поступило 60 000 переводов, общая сумма приближается к 2 миллиардам йен. Мы чувствуем, как нас поддерживает народ Японии».
Он также сказал, что в Украине нарушена повседневная жизнь, разрушены школы, больницы и государственные учреждения, на восстановление потребуются огромные затраты. Все пожертвования идут на гуманитарную помощь и реконструкцию».
(Опубликовано 1 марта 2022 г. в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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