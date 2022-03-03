Председатель партии Комэй Ямагути Нацуо прокомментировал идею совместного обладания ядерным оружием: «Нельзя ослаблять три безъядерных принципа»
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Второго марта председатель партии Комэй Ямагути Нацуо высказался по поводу идеи так называемого «совместного обладания ядерным оружием» – размещения на территории Японии американского ядерного оружия и совместного его использования, заявив: «Поскольку мы должны придерживаться трех безъядерных принципов, это неприемлемо».
В ходе встречи партийной фракции в Палате советников Ямагути, указав, что по поводу «совместного владения» «высказываются различные взгляды», заявил: «Нельзя ослаблять три неядерных принципа». При этом он отметил: «Япония – единственная страна, которая подверглась военной атомной бомбардировке. Если говорить, исходя из международной позиции нашей страны, то в отношении ядерного оружия мы должны быть решительно настойчивы, ставя целью его ликвидацию». Тем самым он выразил последовательно отрицательное отношение к этой «ядерной» теме.
В то время как бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо указал, что «дискуссии не должны считаться табу», действующий премьер-министр Кисида Фумио в своем выступлении в парламенте 2 марта, отметив, что идея «неприемлема с позиции соблюдения трех безъядерных принципов», заявил: «У правительства нет намерений это обсуждать».
(Опубликовано в «FNN Prime Online» 2 марта. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Путин угрожает ядерным оружием: обеспокоенность и критика в Японии
- Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире