Председатель партии Комэй Ямагути Нацуо прокомментировал идею совместного обладания ядерным оружием: «Нельзя ослаблять три безъядерных принципа»

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Второго марта председатель партии Комэй Ямагути Нацуо высказался по поводу идеи так называемого «совместного обладания ядерным оружием» – размещения на территории Японии американского ядерного оружия и совместного его использования, заявив: «Поскольку мы должны придерживаться трех безъядерных принципов, это неприемлемо».

В ходе встречи партийной фракции в Палате советников Ямагути, указав, что по поводу «совместного владения» «высказываются различные взгляды», заявил: «Нельзя ослаблять три неядерных принципа». При этом он отметил: «Япония – единственная страна, которая подверглась военной атомной бомбардировке. Если говорить, исходя из международной позиции нашей страны, то в отношении ядерного оружия мы должны быть решительно настойчивы, ставя целью его ликвидацию». Тем самым он выразил последовательно отрицательное отношение к этой «ядерной» теме.

В то время как бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо указал, что «дискуссии не должны считаться табу», действующий премьер-министр Кисида Фумио в своем выступлении в парламенте 2 марта, отметив, что идея «неприемлема с позиции соблюдения трех безъядерных принципов», заявил: «У правительства нет намерений это обсуждать».

(Опубликовано в «FNN Prime Online» 2 марта. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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