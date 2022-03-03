Российское военное воздушное судно вторглось в воздушное пространство Японии

Новости

Вертолёт, предположительно принадлежащий России, в 10:23 2 марта вторгся в воздушное пространство у полуострова Нэмуро, как сообщает министерство обороны.

Были подняты истребители Воздушных сил самообороны, сделавшие вертолёту предупреждение.

О нарушении воздушного пространства предположительно российскими воздушными судами сообщалось с сентября прошлого года, и не исключено, что передвижение российских войск на Дальнем Востоке активизировалось в связи с вторжением в Украину.

1 марта правительство одобрило дополнительные санкции, такие как замораживание активов российских правительственных чиновников, в том числе президента Путина.

(Опубликовано 2 марта 2022 г. в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме