Российская армия обстреляла крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС: пожар на атомной станции

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Пожар на Запорожской АЭС на юге Украины, вызванный обстрелом российской армии, был потушен днём ​​4 марта по японскому времени.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар на Запорожской АЭС был потушен около 13:30 по японскому времени, никто не пострадал.

Пожар был вызван обстрелом со стороны российских войск рано утром по местному времени, и кадры с камер наблюдения показали возгорание и дым.

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) в отчёте указало информацию украинской стороны, что существенных повреждений нет и персонал следит за ситуацией.

Днём ​​4 марта по японскому времени украинские СМИ сообщали, что АЭС занята российскими войсками.

(Опубликовано 4 марта в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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