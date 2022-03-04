Пожар на Запорожской АЭС: паника в соцсетях и молчание российских СМИ

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Пожар на Запорожской АЭС на юго-востоке Украины, вызванный обстрелом российской армии, был потушен днём ​4 марта по японскому времени, появлялась информация, что АЭС была занята российской армией.

Как Россия сообщает об пожаре на АЭС, вызванном российским обстрелом?

Московское бюро FNN, в эфире руководитель бюро Сэкинэ Хироки.

Пожар на АЭС вызвал озабоченность не только на местном уровне, но и во всём мире, при этом российские СМИ его игнорируют.

Предупреждение в связи с пожаром на Запорожской АЭС высказало правительство Украины и украинские СМИ.

Российские СМИ сообщают только о появлении пророссийских вооружённых формирований, контролирующих восточные регионы Украины, воюющих с украинской армией, и движении российской армии для их поддержки, а сообщений о пожаре на АЭС нет.

В соцсетях росла паника, писали, что «происходят ужасные вещи» и «Путин сошел с ума».

Однако администрация Путина утверждает, что давление на ядерную энергетику Украины – только часть освободительной операции вооруженных группировок, якобы притеснявшихся Украиной.

(Опубликовано 4 марта в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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