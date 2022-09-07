«Как прекрасна Луна!»: отец создаёт декоративные бэнто для любимой дочери

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Приготовленный своими руками обед в ланч-боксе так и дышит любовью. Владелец аккаунта @bento_star публикует в Инстаграме фото уникальных бэнто, которые каждое утро он готовит для своей дочери.

«Как прекрасна луна!» Если бы дочь знала подлинный смысл этой фразы, она могла рассердиться на отца. Полная луна прошлой ночью на самом деле была прекрасна. И батат, использованный для приготовления луны, очень вкусный.

На самом деле фраза «Как прекрасна луна!», выложенная на белом рисе из водорослей нори, отсылает к истории, которую рассказывают о Нацумэ Сосэки, который как-то говорил ученикам, что фразу «Я тебя люблю» в иностранных языках следует по-японски переводить словами «Как прекрасна луна!», японцам этого достаточно для понимания. Надпись отлично сочетается с бататом в виде луны – просто, но со вкусом!

Владелец аккаунта, занимающийся приготовлением бэнто – Утида Наото, отец 15-летней школьницы. Такие обеды можно есть каждый день! Дизайн некоторых бэнто поражает воображение. Давайте рассмотрим несколько самых интересных фотографий.



«Бэнто наполовину состоит из риса»

Рис в этом бэнто украшен надписью «Бэнто наполовину состоит из риса». Действительно, левая половина ланч-бокса заполнена кусочками жареной рыбы, овощами и харумаки, а правую половину занимает вкусный белый рис. Владелец аккаунта подписал фото «Ну да, так и есть». В шуточных комментариях некоторые отмечают, что надпись с подковыркой, другие соглашаются – «Без риса никуда».

Следующее бэнто – рис с карри.



«Рис – это как минимум рис»

Во время еды лежащий в коробочке рис следует полить содержимым термоса – ароматным соусом карри. Выложенная с помощью нори надпись «Рис – это как минимум рис» отлично сочетается с комментарием владельца аккаунта «Это просто рис».



«Один день экзаменов»

Этот обед сделан для дочери во время экзаменов. К фото прилагается комментарий «Эх, где мои школьные годы». На рисе с помощью ювелирно вырезанных из нори иероглифов и букв выложен распорядок дня: «уборка комнаты», «уборка стола», «почитать мангу», «подремать», «постричь ногти», «пора браться за учёбу 22:00». Сразу вспоминаешь себя во время экзаменов, когда занимаешься чем угодно кроме учёбы. Наверняка эта надпись помогла дочери сконцентрироваться на подготовке к экзаменам.

Многие бэнто украшены изображением популярных персонажей аниме и манга. Нетрудно представить, как лицо открывающей крышку ланч-бокса дочери каждый раз озаряется улыбкой. Иногда на рисе красуется заставка вышедшей в продажу в 1980 году игровой приставки «Game & Watch», сценки из манги «Звезда Кёдзина» и другие популярные среди старшего поколения сюжеты, вряд ли знакомые 15-летней школьнице.



Бэнто в виде заставки от игровой приставки «Game & Watch»

Мы поговорили с владельцем блога о том, почему он решил заняться изготовлением бэнто и как дочь реагирует на его шедевры.

Как всё начиналось

–– Почему вы решили заняться изготовлением декоративных бэнто для дочери?

–– 1 мая 2019 года, в первый день эпохи Рэйва, я от нечего делать вырезал из листа нори иероглифы «Рэйва». И тут мне пришло в голову, что если использовать нори в качестве украшений для риса, они отвлекут внимание от другой лежащей в коробочке еды, и это спасёт меня – начинающего кулинара.

–– Когда вы придумываете дизайн для очередного бэнто?

–– Я вырезаю нори по ночам, и к этому моменту нужно определиться с дизайном. Идеи для дизайна я черпаю из разговоров с дочерью по утрам и вечерам, или придумываю что-нибудь на сезонную тему – экзамены, события в кружке, выход в продажу новой манги.

–– Как появилась идея бэнто с надписью «Какая красивая сегодня луна!»?

–– Было очень красивое полнолуние, а бабушка (моя мама) прислала нам бататы. Я случайно вспомнил, как младшая дочь с важным видом декламировала фразу «Как прекрасна сегодня луна!», и все эти кусочки сложились в единый образ.

У Утиды две дочери – старшая, девятиклассница, серьёзная и спокойная, и младшая, четвероклассница – тоже серьёзная, но шумная. Утида начал делать бэнто, когда старшая дочь перешла в школу средней ступени (7-й класс). Чтобы не привлекать внимание к еде, которая не всегда выходит удачно, он решил делать акцент на рисе.



Дебютный бэнто с иероглифами «Рэйва» (2019 год)

В дебютном бэнто «Рэйва» много разных вкусностей – омлет, сосиски, корень лопуха, овощи, но за три года Утида настолько овладел мастерством вырезания букв из нори, что вырезанные в первый раз иероглифы выглядят топорно и комично.

«Нулевая реакция»

Для вырезания узоров Утида использует обычные листы нори, предназначенные для роллов. Сухие листы нори могут сломаться в самый неподходящий момент, поэтому их нужно заранее вытаскивать из упаковки, а если нет времени – прогреть на пару, чтобы они стали мягкими.

Подготовив нори, Утида берётся за компьютер. С помощью программы Power Point он сделал шаблон в натуральную величину и использует его для изготовления иллюстраций и иероглифов. Распечатав рисунок, он обводит тонкие линии маркером, чтобы было удобно вырезать. Затем с помощью ножа и пинцета он вырезает сначала мелкие детали, потом – внутренний и внешний контур, и раскладывает нори на рисе.

–– Сколько времени уходит на приготовление такого высокохудожественного бэнто?

–– На вырезание нори уходит около часа. Я встаю в 5 утра, включаю стиральную машину, наполняю ланч-бокс едой, раскладываю нори на рисе, выкладываю фото в Инстаграм, готовлю завтрак, развешиваю бельё, быстро прибираюсь. В половине восьмого мы с младшей дочерью выходим из дома, поэтому еду для бэнто я готовлю заранее, по ночам.

–– А что говорит дочь?

–– Почти ничего. Она отреагировала только один раз, когда я сделал «Дневного светлячка». Обычно она ничего не говорит.

–– Даже про бэнто с персонажами из старых анимэ и манга?

–– Да. Она всегда себя так ведёт.

Отец каждую ночь целый час вырезает узоры из нори, а дочь практически не реагирует?! Что же это был за «Дневной светлячок»?

«У меня получился вылитый таракан, и я подумал, что не стоит пугать ребёнка, поэтому утром показал ей фото готового бэнто, и она сказала: «Ого!» Её не так-то легко напугать», – вспоминает Утида. А теперь попробуйте представить это бэнто, а затем посмотрите на фото ниже.



Бэнто «Дневной светлячок», от которого хочется отшатнуться

–– Ваше любимое бэнто?

–– Мне нравится бэнто, оформленное в виде игры-стучалки «Ударь крота» с сосисками, бэнто с тефтелями, которые я обычно оформляю как какашки, и бэнто с персонажами из манга для взрослых – Берсерк, Вагабонд. А что нравится дочери – я не знаю.



Любимое бэнто Утиямы – игра-стучалка «Ударь крота»

До каких пор?

–– Вы начали делать бэнто, когда дочь пошла в школу средней ступени. Планируете ли вы делать бэнто, когда дочь будет учиться в старших классах?

–– Сначала я собирался делать бэнто на протяжении трёх лет, с седьмого по девятый класс, но теперь решил продолжить и в старшей школе. Младшая дочь говорит, что согласна только на любимых персонажей, поэтому её бэнто будет самым обыкновенным».

Популярность в Инстаграме

–– Количество просмотров увеличилось за последние полгода. Я рад, когда получаю много лайков. Бывает, что бэнто, которое мне кажется удачным, не пользуется популярностью и наоборот. Реакция подписчиков непредсказуема, и это очень интересно. Но я публикую эти фото прежде всего для дочери. На свете много людей, делающих бэнто более искусно, чем я, и я не хочу использовать броские цвета и редкие продукты – дочери это может не понравиться, поэтому моё главное и единственное оружие - это нори. Я от всего сердца благодарен подписчикам, комментирующим мои фото.

«Весна ещё не скоро»

Бэнто, приготовленное руками заботливого отца, пронизано любовью к своей дочери. Он решил продолжить своё начинание в период учёбы в старших классах. Интересно, какие послания будут содержать его обеды в ближайшие три года?

(Опубликовано 6 марта в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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