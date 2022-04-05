Депутаты Либерально-демократической партии Японии отдадут по 10 000 йен из зарплаты в помощь Украине
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Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Мотэги Тосимицу во второй половине дня 4 апреля объявил, что парламентские депутаты партии выделят по 10 000 йен из годовой зарплаты на поддержку Украины.
На пресс-конференции Мотэги заявил, что «военное вторжение России в Украину продолжает вызывать серьёзные проблемы».
Кроме того, он сказал: «Было бы хорошо использовать эти средства для оказания гуманитарной и медицинской помощи через Международный Красный Крест».
(Опубликовано 4 апреля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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