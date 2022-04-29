Лица незнакомцев: необычный капсульный торговый автомат выдаёт фотографии случайных людей

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Социальные сети Японии взорвала новая «капсульная игрушка». В квартале Кагурадзака, район Синдзюку, Токио, установили торговый автомат, выдающий случайные снимки незнакомых людей. Поклонники капсульных торговых автоматов гатя-гатя обожают новшества и сюрпризы, поэтому восторг, который вызвали эти довольно-таки заурядные лица, вряд ли был ожидаем, как и стремление поклонников платить за эти капсулы.



Покупателю, который пришел купить капсулу по поручению своего друга, досталась фотография серьёзного мужчины в костюме и галстуке



Все фотографии настоящие и похожи на те, что используются в паспортах или при подаче заявления на работу. Менее чем за месяц с момента появления автомата было продано 1000 капсул

«Я решил, что было бы забавно приклеить на мой смартфон фотографию одзисана [мужчины среднего возраста], поэтому пришел за капсулой, – объясняет один из посетителей. – Мне совершенно всё равно, кто это, главное, чтобы это был одзисан».

Другой покупатель комментирует: «Интересное фото. Кто этот человек? Я купил капсулу, чтобы было о чем поговорить, но теперь не знаю, что с ней делать. Думаю показать её коллегам на работе. Устрою небольшую выставку».

Некоторые посетители покупают по несколько капсул сразу, а один человек даже приехал за игрушкой из Осаки. Но кому принадлежит идея сделать такие капсулы?

Мы поговорили с Тэраи Хироки, человеком, стоящим за «фотографиями незнакомцев». Он объясняет их привлекательность следующим образом: «В период пандемии лица людей скрывают маски. Фотографии – это максимум, что мы можем сделать, чтобы показать их реальные лица. Вы можете попытаться угадать, какую работу они ищут, что они за люди и как их зовут. Можно придумывать разные истории о них».

Сейчас Тэрай ищет модели для второй серии капсульных фото-игрушек, которая, вероятно, появится в конце апреля.

Фотография к заголовку: В торговом автомате в Кагурадзака можно получить фотографии 10 человек; покупателям предлагают «собрать их всех!» по цене 300 йен за капсулу

(Опубликовано 6 апреля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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