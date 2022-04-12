Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Мацуно Хирокадзу: применение химического оружия недопустимо ни при каких обстоятельствах

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Относительно вероятного применения российскими войсками химического оружия в Мариуполе, городе на юго-востоке Украины, генеральный секретарь Либерально-демократической партии Мацуно Хирокадзу 12 апреля заявил, что правительство будет следить за ситуацией, а также назвал применение биологического и химического оружия недопустимым при любых обстоятельствах.

На пресс-конференции 12 апреля Мацуно сказал: «Нам известны сообщения о возможности применения химического оружия, а также известно о том, что помощник мэра Мариуполя сказал о неподтверждённом характере информации о применении химического оружия, и считаю, что нам необходимо продолжать внимательно следить за обстановкой на месте».

Он подчеркнул, что «правительство Японии считает применение биохимического оружия недопустимым в любом месте, любым субъектом и в любой ситуации».

В ходе вторжения России в Украину батальон «Азов» сообщил, что российские войска применили неопознанные отравляющие вещества в Мариуполе, и у многих людей появились такие симптомы, как дыхательная недостаточность. Украинские СМИ сообщают, что это может быть зарин.

(Опубликовано 12 апреля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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