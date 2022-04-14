Самолёты Сил самообороны Японии доставляют помощь для Украины в ближайшие к ней страны

Политика

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Правительство Японии начало отправлять гуманитарную помощь для поддержки эвакуированных из Украины в окружающие её страны на самолётах Сил самообороны Японии. Помощь направляется в том числе в Польшу по запросу Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее в марте самолёты Сил самообороны доставляли в Украину бронежилеты и другие предметы.

(Опубликовано 14 апреля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

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