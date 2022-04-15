Имя Комуро Кэя, мужа бывшей принцессы Мако, не обнаружено в списках успешно сдавших адвокатский экзамен в Нью-Йорке

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Комуро Кэй, женившийся на бывшей принцессе Мако (сейчас – Комуро Мако), старшей дочери наследного принца и принцессы Акисино, вновь сдавал адвокатский экзамен в Нью-Йорке, США, который он пытался сдать и ранее в 2021 году, но его имени не оказалось в списке успешно сдавших.

14 апреля экзаменационная комиссия адвокатов штата Нью-Йорк объявила имена кандидатов, успешно сдавших экзамен, проведённый в феврале 2022 года.

Всего успешно сдало 1378 человек, и Комуро не было в списке.

Комуро Кэй впервые пробовал сдать экзамен в июле 2021 года, но потерпел неудачу, после чего женился на Мако и начал с ней новую жизнь в Нью-Йорке в ноябре 2021 года.

Затем, работая помощником юриста в юридической фирме в Нью-Йорке, он сдал экзамен во второй раз.

Среди повторно сдающих экзамен, как Комуро, доля успешно сдавших составляет около 30%.

(Опубликовано 15 апреля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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