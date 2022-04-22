Абэ Синдзо: «Путин упился властью»: бывший премьер-министр Японии сравнил Путина и Ода Нобунага

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Бывший премьер-министр Абэ заявил на симпозиуме, состоявшемся в Токио вечером 21 апреля, что президент России Владимир Путин «упился властью», и добавил, что разговаривать с ним – то же самое, что говорить с Ода Нобунага о защите прав человека.

Бывший премьер-министр Абэ: «Президент Путин в основном сторонник сильной власти, как военачальник в период Воюющих провинций. Ода Нобунага, если вы скажете о защите прав человека, вряд ли это поймёт».

Абэ также сказал, что Путин в ходе установления диктатуры получал только отфильтрованную информацию, исходя из которой он принимал неверные решения.

(Опубликовано 22 апреля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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