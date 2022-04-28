Россия в ответ на выдворение российских дипломатов из Японии вышлет из страны восемь японских дипломатических работников

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Правительство России объявило о высылке восьми японских дипломатов.

27 апреля МИД России сообщил, что потребовал от восьми японских дипломатов, находящихся в России, покинуть страну до 10 мая.

Этот шаг предпринят в ответ на выдворение японским правительством восьми российских дипломатов, российская сторона говорит, что «правительство Японии несёт ответственность за отказ от дружественных отношений с Россией» в связи с «военной операцией» против Украины.

Посольство Японии в России выразило протест, заявив, что «вторжение России в Украину является явным нарушением международного права, и утверждения России о переносе ответственности на японскую сторону абсолютно неприемлемы».

(Опубликовано 26 апреля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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