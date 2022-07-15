Мысли о доме: путешествие одной семьи из Украины в Японию

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Украинка и её муж-японец помогают её матери и младшему брату с сестрой спастись от войны в Украине и найти убежище в Японии.

В безопасности в Японии

«Зачем было начинать войну?», спрашивает 22-летняя Анастасия, не скрывая боли и разочарования. Уроженка Украины вышла замуж за японца три года назад и живет со своим мужем Кадзумой в Токио. Когда 24 февраля российские войска вторглись в ее страну, Анастасия не могла думать ни о чем другом, кроме безопасности ее семьи, оставшейся в Украине.

Мать Анастасии Майя, шестилетняя сестра Регина и четырехлетний брат Матвий находились в городе Днепр. Получая сообщения о ходе войны, постоянных бомбардировках и разрушениях, Анастасия не могла спать спокойно, переживая о безопасности и благополучии своих родных.



Анастасия (сверху, справа) с матерью и младшими братом и сестрой в Украине

Чуть больше недели спустя после вторжения она и ее муж начали планировать эвакуацию семьи в Японию. Кадзума занялся вопросом получения виз, а Анастасия начала организовывать переезд.



Анастасия (справа) и ее муж Казума рассказывают о своих планах привезти семью Анастасии в Японию в интервью от 4 марта для программы Fuji Television Мэдзамаси Тэрэби.

5 марта Майя и двое ее маленьких детей выехали из Днепра на поезде. Так начался их долгий путь в Японию. Преодолев расстояние около 1000 километров, они оказались в Польше. Майя рассказывает, что поезд сильно болтало и он был забит беженцами, спасающимися от конфликта. По пути они пересели в автобус и, наконец, спустя 40 часов изнурительной дороги, пересекли границу с Польшей.



Регина смотрит в окно поезда, следующего из Днепра

Семье понадобилось еще 10 дней, чтобы добраться до Японии, где 17 марта в аэропорту Нарита их встретили радостные Анастасия и Кадзума. После эмоционального воссоединения с дочкой и зятем Майя с детьми начала сложный процесс обустройства в принявшей их стране.



Радостные объятия воссоединенной семьи в аэропорту Нарита

Жизнь в Японии

Дав Майе, Регине и Матвию возможность отдохнуть от пережитого, Казума начал процесс замены 90-дневных виз, по которым они въехали в Японию, на специальные визы, позволяющие оставаться в стране на срок до одного года. В соответствии с новым визовым статусом семья сможет присоединиться к национальной системе медицинского страхования, Майя будет иметь право работать, а дети смогут посещать школу.



Анастасия проводит время с младшими братом и сестрой у себя дома

Дорога до Японии обошлась недешево. Только авиабилеты на всю семью стоили сотни тысяч иен. Им также нужно было выяснить, как они собираются обеспечивать себя в Японии. За информацией о предоставляемой эвакуированным поддержке Кадзума отправился в столичное правительство Токио. Там он узнал, что Майя с детьми имеет право на бесплатное проживание в муниципальном жилье. Во время перерывов у себя на работе он спешил поскорее подготовить все документы необходимые для участия в программе помощи.



Кадзума и Анастасия беседуют с представителями правительства Токио о программах поддержки для украинских беженцев в Японии

Семья взяла с собой в дорогу лишь самое необходимое. И когда Кадзума сообщил своим знакомым в Японии, что семье Анастасии нужна одежда, они сразу же откликнулись. Им присылали не только одежду и предметы быта, но и игрушки для детей.



Семья получает сумки с одеждой и другими необходимыми вещами

Менее чем через месяц после прибытия Майя и дети получили жилье и начали готовиться к следующему этапу своей новой жизни. 6 апреля оказался насыщенным днем для всей семьи. Регина поступила в начальную школу, а Матвий провёл свой первый день в детском саду. Ну а Майя начала обучение в школе японского языка. Несмотря на то, что Майя находится в Японии в полной безопасности, она продолжает беспокоиться о своих родственниках, остающихся в Украине. «Я хочу иметь возможность вернуться домой», - говорит она с грустью в голосе.



Майя и Регина беседуют с родственниками, оставшимися в Украине

Войне в Украине не видно конца, а значит пока маловероятно, что семья сможет вернуться на родину в ближайшее время. А значит, они будут продолжать жить в Японии.

Фотография к заголовку: Семья у порога японской начальной школы во время церемонии поступления Регины в первый класс, 6 апреля 2022 г.

Текст: Курамото Такухиро и Имото Саки

(Опубликовано 30 апреля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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