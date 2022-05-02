Премьер-министр Японии обсуждает с руководством Таиланда меры против России

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Премьер-министр Кисида проводит тур по странам Юго-Восточной Азии и пяти европейским странам, и азиатская часть визитов завершается посещением Таиланда, куда он прибыл вечером перед 1 мая.

Репортёр Кадоваки Коки из политического отдела Fuji Television рассказал о перспективах саммита, который состоится 2 мая.

Таиланд является председателем организации АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества), в которую также входит Россия, и основное внимание во время встречи будет уделяться возможности привлечь к сотрудничеству лидеров для усиления давления на Россию во время предстоящих международных конференций.

На саммите во Вьетнаме 1 мая премьер-министр Кисида отметил, что Вьетнам, который традиционно имеет тесные отношения с Россией, впервые объявил о гуманитарной помощи Украине, и «это позитивный шаг».

Премьер-министр Кисида подчеркнул: «Есть довольно много стран, которые по разным причинам не реагируют так же, как G7. Важно попытаться добиться максимального понимания и сотрудничества этих стран».

Индонезия, которая позволяет президенту России Владимиру Путину присутствовать на саммите в качестве председателя G20, и Вьетнам подтвердили, что призывают к «немедленному прекращению огня» в Украине, и достигли консенсуса.

Премьер-министр Кисида на встрече с премьер-министром Таиланда Праютом будет способствовать пониманию принципов блокады России, которая проводится «Большой семёркой», и постарается устранить разногласия, насколько это будет возможно.

(Опубликовано 2 мая в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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