Железнодорожная компания JR East будет испытывать беспилотные поезда с пассажирами на линии Яманотэ в Токио

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С октября компания JR East будет проводить тестовые рейсы автоматизированных поездов, перевозящих пассажиров по линии Яманотэ.

Железнодорожная компания JR East объявила, что начиная с октября она проведёт тестовые запуски автоматизированных поездов с пассажирами на линии Яманотэ в Токио. Испытания продлятся два месяца, ранее в феврале проводились испытания без пассажиров в ночное время.

Во время испытаний поезд серии E235 линии Яманотэ будет проезжать от 10 до 20 кругов в день по кольцевой линии. JR East будет собирать информацию об ускорении, замедлении и другие рабочие данные для улучшения своей системы автоматического управления поездом (ATO).

Компания заявляет, что во время февральских испытаний поезда работали, как и ожидалось, и обеспечивали плавную и комфортную езду. JR East впервые начала тестировать беспилотные поезда после окончания рабочего дня железной дороги в 2018 году и рассчитывает полностью внедрить систему ATO примерно в 2028 году.

(Опубликовано 10 мая в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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