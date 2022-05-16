«Урок Украины»: бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо призывает увеличить оборонный бюджет

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15 мая бывший премьер-министр Абэ Синдзо выступил с речью на улицах города Мацуяма в префектуре Эхимэ, сказав: «Россия совершает жестокое вторжение в Украину. (Украинские войска) сражаются, чтобы защитить свою родину. Мы должны извлечь из этого урок».

Бывший премьер-министр Абэ сказал: «Главнее всего – уметь защитить нашу страну собственными силами. Важнейшая задача политики – защитить жизни, собственность, территорию, территориальные воды, воздушное пространство и достоинство людей. Сколько ни ищите, вы не найдёте в мире страны, которая протянет руку помощи стране, не прилагающей усилий к тому, чтобы защитить себя. Вот почему мы должны прилагать такие усилия и серьёзно увеличить расходы на оборону в следующем бюджете».

Бывший премьер-министр Абэ указал, что расходы на оборону должны быть обеспечены на уровне около 6 триллионов йен в 2023 году. Бывший премьер-министр Абэ добавил: «К сожалению, Украина не имеет такого союзника, как страны НАТО, которые могли бы помогать друг другу и сражаться вместе. Если бы она была в НАТО, Россия не напала бы на неё. Мы должны укреплять нашу страну и укреплять союзнические связи, чтобы никогда не случилась война и не произошло такой трагедии».

(Опубликовано 15 мая в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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