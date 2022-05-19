В Японии эвакуированным из Украины подарили маски-переводчики: новая технология японской венчурной компании

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Украинцы, эвакуировавшиеся в Японию, получили прекрасный подарок.

Предприятие, занимающееся робототехникой, предоставило «маски-переводчики», которые помогут устранить языковой барьер, с которым сталкиваются украинцы, эвакуированные в Японию.

Церемония передачи прошла в Посольстве Украины в Японии 17 мая.

Представитель Donut Robotics Оно Тайсукэ представил маски-переводчики, переданные Посольству Украины.

Этот продукт представляет собой «умную» маску, оснащённую функцией перевода.

Она надевается поверх обычной маски и может распознавать и переводить устную речь.

Микрофон, установленный на маске, распознаёт голос и отправляет его на смартфон по Bluetooth. Там данные обрабатываются для перевода и воспроизведения на нужном языке.

В настоящее время возможен перевод на 100 языков и продукт практически внедряется в аэропорту Ханэда, через который приезжает и уезжает много иностранцев.

Разработавшая продукт венчурная компания Donut Robotics бесплатно предоставила украинскому посольству 120 таких «умных масок». Теперь посольство будет их выдавать украинцам, эвакуировавшимся в Японию.

Поводом для бесплатного предоставления «умных масок» стало то, что модель, выбранная Donut Robotics, была украинкой.

Поддержка украинских эвакуированных с использованием цифровых технологий предприятий робототехники предназначена для улучшения их качества жизни в Японии».

Сообщают, что компания будет стремиться предоставить продукт всем украинцам, которым он потребуется.

Представитель Donut Robotics Оно Тайсукэ говорит: «Мы подумали, что наши технологии могут хотя бы немного помочь в облегчении международных проблем, и если эвакуированные в Японию, получив маску-переводчик, обрадуются, что можно одновременно принимать меры против заражения и общаться, то нам самим будет очень приятно, и мы были бы рады, если они увезут наш продукт обратно в Украину и будут использовать в своей стране».

(Опубликовано 18 мая в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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