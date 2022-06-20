«Не люблю проигрывать»: студентка из Украины была вынуждена оставить занятия каратэ и открыла свой бизнес

Общество Здоровье

Анна Крещенко – 25-летняя украинка, которая, продолжая учебу, сумела создать компанию в Киото, в которой работает уже более десяти человек. Несмотря на прошлые большие разочарования и ее беспокойство о живущей в Одессе матери, благодаря своему упорству она сохраняет бодрость духа и силы для новых свершений.
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Разработка приложений, поддерживающих здоровье женщин

25-летняя Анна Крещенко свободно говорит по-японски. Приехав в 2017 году в Японию на учёбу, она также создала собственную компанию под названием «Флора». Компания занимается разработкой и обслуживанием приложения, следящего за здоровьем женщин: записывая день начала менструации, а также её физическое и психическое состояние, алгоритм анализирует эти данные и предлагает соответствующую помощь и рекомендации. Приложение также самостоятельно анализирует эмоции пользователей.

Анна всегда очень волнуется, когда спрашивает мнение людей о своём «ребёнке».

«Скажите, что вы думаете о моем приложении?»
«Скажите, что вы думаете о моем приложении?»

Поскольку она живет в Киото уже пять лет, в её речи проскальзывает лёгкий кансайский говор, когда она говорит по-японски! Она с волнением рассказывает о городе.

«Что хорошо в Киото, так это то, что куда угодно можно проехать на велосипеде. По пути вы натыкаетесь на японские кондитерские... и можете бесплатно попробовать их изделия! А ещё я люблю тамаго-какэ гохан (рис со взбитым сырым яйцом). Извините, я немного увлеклась!».

Анна пережила трудные времена, и именно большое разочарование подтолкнуло девушку к созданию своей компании в Японии.

Прощание с Олимпийской мечтой

Ещё одна сторона жизни Анны – каратэ.

«Рядом с моим домом было додзё, и я начала брать уроки каратэ, когда мне было шесть или семь лет. Я также интересовалась историей боевых искусств. Я даже читала «Хагакурэ», самурайский кодекс поведения, который восходит к XVII веку».

На третьем году обучения в средней школе Анна заняла третье место на чемпионате Европы и после этого продолжала успешно выступать в высшей лиге. Однако…

«Я готовилась к Олимпийским играм в Токио. Я очень хотела участвовать, но, несмотря на все мои усилия, меня не выбрали, потому что я не смогла финишировать в первой десятке на чемпионате Европы 2018. Мне пришлось распрощаться с олимпийской мечтой».

Анна не смогла попасть в первую десятку на чемпионате Европы 2018 года
Анна не смогла попасть в первую десятку на чемпионате Европы 2018 года

Примерно в то время, когда рухнула мечта Анны, её двоюродная сестра, которая была беременна, потеряла ребенка из-за тяжёлой депрессии.

«Это был ужасный шок для всей семьи, вызвавший прозрение у меня. Я по-настоящему ощутила, насколько непонятным остаётся женское здоровье. И я сказала себе, что хочу внести свой вклад в поиск решений».

Именно сочетание её разочарования и печали подтолкнуло её к выбору нового пути, который и привёл её в Киото.

Двое иностранных студентов основывают компанию

Украина считается сильной страной в мире информационных технологий ещё с советских времен. Анна выросла в среде, богатой всевозможными технологиями, и думала, что Япония предоставит ей возможности для дальнейшего развития.

Она решила основать компанию в Японии вместе с другим украинским студентом, Иваном Селезнёвым, исследователем-строителем из

Анна и её партнёр по бизнесу Иван
Анна и её партнёр по бизнесу Иван

Во время одной из рекламных встреч, которые проводятся, чтобы сделать приложение более известным
Во время одной из рекламных встреч, которые проводятся, чтобы сделать приложение более известным

Такада Рёта (21 год) работает во Flora. «Я типичный японец, выросший в тепличной среде. Я не слишком склонен к самовыражению, и мне часто трудно высказывать критику. Но Анна говорит то, что думает. Сначала я был немного шокирован, но осознал положительную сторону этого, что помогло мне расширить собственный кругозор».

Благодаря своему соревновательному характеру Анна каждый день атакует, она настроена на успех: «Наша компания – не семья, это спортивная команда. Если один человек отстаёт, все проигрывают».

Забота Анны о матери, живущей в Одессе

Мать Анны живёт одна в Одессе, крупном порту на юге Чёрного моря. Анна общается с матерью почти каждый день. После бомбардировок город в настоящее время находится под российской блокадой, что препятствует экспорту зерна из Украины.

Анна общается по видео с мамой, которая осталась в Украине
Анна общается по видео с мамой, которая осталась в Украине

Мать Анны сообщает ей, что освободила подвал дома и ждёт, пока рабочие переоборудуют его в бомбоубежище.

Анна передаёт маме вопрос репортёра, который спросил её, как она относится к дочери. Мама ответила: «Я сейчас расплачусь. Она замечательная дочь! Я благодарю Бога за неё. Она – мое самое большое счастье. Прости, что вот так расплакалась. Я тебя люблю. И я рада, что вокруг тебя есть люди, которые тебя любят».

Анна очень хотела бы, чтобы её мать приехала к ней в Японию, но та не хочет покидать свой дом. Однако Анна по-прежнему убеждена, что её энергия помогает Украине.

«Это напоминает мои занятия спортом. Я помню, какие усилия прилагала каждый день, и сейчас я продолжаю вести себя так же. Есть столько всего, что обязательно нужно сделать. Я теряю терпение! Может, мне стоит начать медитировать».

«Есть столько всего, что обязательно нужно сделать!»
«Столько всего обязательно нужно сделать!»

Анне удалось преодолеть свои неудачи и душевные боли и найти свой путь. Полная сил и уверенности, она не прекращает прилагать усилия на выбранном пути.

(передача Kansai TV “News Runner”, 17 мая 2022 г.)

(Опубликовано 31 мая в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

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