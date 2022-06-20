«Не люблю проигрывать»: студентка из Украины была вынуждена оставить занятия каратэ и открыла свой бизнес

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Анна Крещенко – 25-летняя украинка, которая, продолжая учебу, сумела создать компанию в Киото, в которой работает уже более десяти человек. Несмотря на прошлые большие разочарования и ее беспокойство о живущей в Одессе матери, благодаря своему упорству она сохраняет бодрость духа и силы для новых свершений.

Разработка приложений, поддерживающих здоровье женщин

25-летняя Анна Крещенко свободно говорит по-японски. Приехав в 2017 году в Японию на учёбу, она также создала собственную компанию под названием «Флора». Компания занимается разработкой и обслуживанием приложения, следящего за здоровьем женщин: записывая день начала менструации, а также её физическое и психическое состояние, алгоритм анализирует эти данные и предлагает соответствующую помощь и рекомендации. Приложение также самостоятельно анализирует эмоции пользователей.

Анна всегда очень волнуется, когда спрашивает мнение людей о своём «ребёнке».



«Скажите, что вы думаете о моем приложении?»

Поскольку она живет в Киото уже пять лет, в её речи проскальзывает лёгкий кансайский говор, когда она говорит по-японски! Она с волнением рассказывает о городе.

«Что хорошо в Киото, так это то, что куда угодно можно проехать на велосипеде. По пути вы натыкаетесь на японские кондитерские... и можете бесплатно попробовать их изделия! А ещё я люблю тамаго-какэ гохан (рис со взбитым сырым яйцом). Извините, я немного увлеклась!».

Анна пережила трудные времена, и именно большое разочарование подтолкнуло девушку к созданию своей компании в Японии.

Прощание с Олимпийской мечтой

Ещё одна сторона жизни Анны – каратэ.

«Рядом с моим домом было додзё, и я начала брать уроки каратэ, когда мне было шесть или семь лет. Я также интересовалась историей боевых искусств. Я даже читала «Хагакурэ», самурайский кодекс поведения, который восходит к XVII веку».

На третьем году обучения в средней школе Анна заняла третье место на чемпионате Европы и после этого продолжала успешно выступать в высшей лиге. Однако…

«Я готовилась к Олимпийским играм в Токио. Я очень хотела участвовать, но, несмотря на все мои усилия, меня не выбрали, потому что я не смогла финишировать в первой десятке на чемпионате Европы 2018. Мне пришлось распрощаться с олимпийской мечтой».



Анна не смогла попасть в первую десятку на чемпионате Европы 2018 года

Примерно в то время, когда рухнула мечта Анны, её двоюродная сестра, которая была беременна, потеряла ребенка из-за тяжёлой депрессии.

«Это был ужасный шок для всей семьи, вызвавший прозрение у меня. Я по-настоящему ощутила, насколько непонятным остаётся женское здоровье. И я сказала себе, что хочу внести свой вклад в поиск решений».

Именно сочетание её разочарования и печали подтолкнуло её к выбору нового пути, который и привёл её в Киото.

Двое иностранных студентов основывают компанию

Украина считается сильной страной в мире информационных технологий ещё с советских времен. Анна выросла в среде, богатой всевозможными технологиями, и думала, что Япония предоставит ей возможности для дальнейшего развития.

Она решила основать компанию в Японии вместе с другим украинским студентом, Иваном Селезнёвым, исследователем-строителем из



Анна и её партнёр по бизнесу Иван



Во время одной из рекламных встреч, которые проводятся, чтобы сделать приложение более известным

Такада Рёта (21 год) работает во Flora. «Я типичный японец, выросший в тепличной среде. Я не слишком склонен к самовыражению, и мне часто трудно высказывать критику. Но Анна говорит то, что думает. Сначала я был немного шокирован, но осознал положительную сторону этого, что помогло мне расширить собственный кругозор».

Благодаря своему соревновательному характеру Анна каждый день атакует, она настроена на успех: «Наша компания – не семья, это спортивная команда. Если один человек отстаёт, все проигрывают».

Забота Анны о матери, живущей в Одессе

Мать Анны живёт одна в Одессе, крупном порту на юге Чёрного моря. Анна общается с матерью почти каждый день. После бомбардировок город в настоящее время находится под российской блокадой, что препятствует экспорту зерна из Украины.



Анна общается по видео с мамой, которая осталась в Украине

Мать Анны сообщает ей, что освободила подвал дома и ждёт, пока рабочие переоборудуют его в бомбоубежище.

Анна передаёт маме вопрос репортёра, который спросил её, как она относится к дочери. Мама ответила: «Я сейчас расплачусь. Она замечательная дочь! Я благодарю Бога за неё. Она – мое самое большое счастье. Прости, что вот так расплакалась. Я тебя люблю. И я рада, что вокруг тебя есть люди, которые тебя любят».

Анна очень хотела бы, чтобы её мать приехала к ней в Японию, но та не хочет покидать свой дом. Однако Анна по-прежнему убеждена, что её энергия помогает Украине.

«Это напоминает мои занятия спортом. Я помню, какие усилия прилагала каждый день, и сейчас я продолжаю вести себя так же. Есть столько всего, что обязательно нужно сделать. Я теряю терпение! Может, мне стоит начать медитировать».



«Столько всего обязательно нужно сделать!»

Анне удалось преодолеть свои неудачи и душевные боли и найти свой путь. Полная сил и уверенности, она не прекращает прилагать усилия на выбранном пути.

(передача Kansai TV “News Runner”, 17 мая 2022 г.)

(Опубликовано 31 мая в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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