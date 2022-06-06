США и Южная Корея запустили восемь ракет класса «земля-земля» в ответ на пуски восьми баллистических ракет Северной Кореей

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В ответ на запуск Северной Кореей восьми баллистических ракет 5 июня южнокорейские войска совместно с военными США запустили восемь ракет ранним утром 6 июня.

Трансляцию из сеульского бюро FNN вёл Итиносэ Нобору, руководитель бюро.

В ответ на последовательные провокации Северной Кореи США и Южная Корея в очередной раз продемонстрировали усиление сдерживания, хотя оно неизбежно вызовет ответную реакцию со стороны Северной Кореи, и ожидается дальнейшее усиление напряженности на Корейском полуострове.

Южнокорейская армия объявила, что она с перерывами запустила восемь ракет класса «земля-земля» примерно с 4:45 утра 6 июня.

Сообщают, что один из пусков был произведен американскими военными.

Американские и южнокорейские войска ответили Северной Корее, запустившей восемь баллистических ракет малой дальности 5 июня, пуском такого же количества ракет, продемонстрировав способность ответить немедленно.

Между тем северокорейские СМИ не сообщали о запусках ракет 5 июня и хранили молчание о пяти случаях пусков с начала мая.

Указывали также и на седьмое северокорейское ядерное испытание, другие страны по-прежнему настороженно относятся к военным разработкам Северной Кореи.

(Опубликовано 6 июня в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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