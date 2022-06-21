Соломенные куклы Путина в святилищах –почти 10 случаев с начала мая

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В нескольких святилищах города Мацудо префектуры Тиба были обнаружены соломенные куклы (вара-нингё) с портретами президента России Владимира Путина на лице. Кто и для чего это сделал?

6 июня репортёрская группа программы «Мэдзамаси 8» в святилище Авасу в городе Мацудо, префектура Тиба, увидела такое.

Соломенная кукла Путина в святилище

Соломенная кукла вара-нингё прибита к дереву рядом со святилищем. На лице куклы прикреплена фотография, которая выглядит как президент России Владимир Путин, и лицо прибито ещё одним гвоздём.

Репортёр Танака Ёсиюки:

Сама соломенная кукла больше моей ладони – наверное, около 30 сантиметров? Она довольно большая. Кажется, что на фотографии на лице на лбу были написаны какие-то красные буквы, но похоже, что их замыл дождь.

Соломенные куклы с древних времён использовались как орудие проклятия.

На самом деле, и в другом святилище в том же городе, Ивасэ Короку, 4 июня таким же образом прибили куклу.

Однако, когда мы пришли снова 6 июня, соломенная кукла исчезла, остались только явные следы двух дырок от гвоздей.

Кроме того, у основания дерева обнаружен длинный и узкий пепельный след от чего-то, похожего на солому.

Курата Цунэдзи, директор святилища Ивасэ Короку, сказал: «Мы посоветовались с главным священником и решили это сжечь, перед этим очистив солю и сакэ». Таким образом, куклу после очищения сожгли.

Курата Цунэдзи, директор святилища Ивасэ Короку:

Я думаю, что сами дурные действия вызывают проклятие. Может, покажется странным, но я не знаю, куда захоронить пепел, и нужно ли его захоранивать. Мне нужно посоветоваться с другими, сам я ничего решить не могу.

С мая почти 10 соломенных кукол были прибиты к деревьям в городе Мацудо. Некоторые жалуются на повреждения ...

«Немного больно…»: к священному дереву также прибита записка с молением об уничтожении

Святилище Канэгасаку Кумано, синтоистский священник Такахаси Такэо:

Это здесь, священное камфорное дерево симбоку, самая важная святыня, поэтому её охраняют, оградив, чтобы не приближались люди.

По его словам, в святилище Канэгасаку Кумано, история которого насчитывает более 200 лет, соломенная кукла также была прибита к священному дереву, которое бережно охраняли ещё до того, как было построено святилище.

Священник Такахаси Такэо:

Очень жалко, ведь это собственность посёлка. Очень больно, что так сделали.

Что было в соломенной кукле?

Листок бумаги с именем и датой рождения президента Путина, написанными от руки, а также молитва об уничтожении. Это подтверждает намерение проклясть президента Путина?

Что касается такого вандализма по отношению к священным деревьям, то эксперты по клинической психологии отмечают, что это могло быть вызвано вторжением России в Украину.

Доцент Фудзи Ясуси, факультет психологии Университета Мэйсэй:

Даже если мы хотим что-то сделать с военной ситуацией, отдельному человеку сложно повлиять на действия целой страны. Это вызывает так называемый «когнитивный диссонанс» – противоречие, когда вы хотите, но ничего не можете сделать в отношении чего-то.

Такие противоречия или внутренние конфликты вызывает сильный стресс у людей. Чтобы как-то решить проблему, люди иногда предпринимают какие-то действия – например, ищут решение внутри себя или что-то делают.

Полиция проводит расследование по подозрению в порче имущества и проникновении в здания, считая, что во всех случаях, скорее всего, виноват один и тот же преступник.

(эфир «Мэдзамаси 8» 7 июня)

(Опубликовано 7 июня в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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