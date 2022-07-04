Первый в мире робот с «живой кожей»

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Исследовательская группа Токийского университета объявила о разработке первого в мире робота, покрытого «живой кожей». Результаты трёхлетних исследований опубликованы в онлайн-версии американского научного журнала «Matter». Группа учёных под руководством профессора факультета информатики и технологий Такэути Сёдзи, специалиста в сфере механоинформатики, открыла методику выращивания и размножения клеток человеческой кожи на поверхности робота в форме пальца, в результате чего робот оказался покрыт «живой кожей» толщиной 1,5 миллиметра.



Роботизированный палец, покрытый живой кожей из клеток человеческой кожи (© Токийский университет)



(©Токийский университет)

Методика выращивания кожи на плоской поверхности существовала и ранее, однако полученная кожа сильно сжималась, поэтому не подходила для таких объёмных объектов, как роботы. Нынешняя разработка – первая в мире. При приведении в движение суставов пальца кожа сохраняла целостность, и постепенно на ней, как на человеческой коже, появились морщины.



Морщины, появившиеся на «живой коже» (©Токийский университет)

Способность к самоисцелению

Клетки кожи робота живые, поэтому раны на ней заживают как на обычной человеческой коже. В ходе эксперимента исследователи нанесли на кожу порез, а затем накрыли рану коллагеновой плёнкой. Через семь дней в результате деления и перемещения клеток кожи рана затянулась.



Зажившая рана на «живой коже» (© Токийский университет)

«Можно утверждать о наличии способности к самостоятельному заживлению небольших ран», - отмечают исследователи. Кожа человека состоит из эпидермиса, дермы, подкожного слоя, кровеносных сосудов и нервов. Разработанная исследователями кожа состоит только из двух слоёв – эпидермиса и дермы, в дерме имеется около 10 миллионов клеток. В связи с отсутствием кровеносных сосудов к «живой коже» не поступают питательные вещества, поэтому их приходится пополнять, погружая изделие в питательный раствор. Для продления срока эксплуатации кожи исследователи планируют снабдить её нервами и кровеносными сосудами.



Для пополнения питательных веществ кожу погружают в питательную среду (© Токийский университет)

Будущее роботов

Развитие технологий ИИ способствует распространению роботов в различных сферах жизни. Социальные роботы предназначены для обеспечения коммуникации с человеком, и чтобы придать им сходство с людьми и защитить робота и людей от повреждений, их покрывают мягким материалом наподобие силикона. Силикон со временем изнашивается, но на роботах с «живой кожей» повреждения будут заживать естественным путём, что может сократить расходы на техобслуживание.



Профессор кафедры информатики и технологий Токийского университета Такэути Сёдзи

«Думаю, что «живая кожа» найдёт широкое применение – в качестве трансплантата, основы для разработки косметических изделий и лекарственных препаратов, материала для протезов, заменит натуральную кожу при изготовлении кожаных изделий, спасая жизнь животным», - отметил профессор Такэути во время интервью.

«Если робот будет больше походить на человека, в предстоящие 10-20 лет отношения между роботом и людьми изменятся. Какими мы видим эти отношения? Чтобы плоды наших исследований были приняты обществом, следует вести дискуссию не только в научных кругах, но и привлекать к обсуждению население».

(Опубликовано 10 июня в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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