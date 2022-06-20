В Японии соломенные куклы с фотографией Путина прибивают на священные деревья синтоистских святилищ

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Соломенная кукла, на которую была наклеена фотография лица президента Владимира Путина, была обнаружена 19 мая в святилище Миказуки в городе Мацудо, префектура Тиба, она была прибита гвоздями к священному дереву симбоку.

Хино Мицунобу (72 года) подозревается в том, что в мае прибил пятидюймовым гвоздём соломенную куклу с фотографией президента Путина на священное дерево святилища в городе Мацудо, преф. Тиба.

По словам следователя, Хино выразил недовольство арестом, сказав пришедшему к нему домой следователю: «За это?».

В связи с расследованием Хино не хочет говорить, пока не встретится с адвокатом.

(Опубликовано 16 июня в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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