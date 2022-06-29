В Японии мужчина, прибивавший к священным деревьям соломенных кукол Путина, освобождён от уголовного преследования

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Мужчина, задержанный по подозрению в том, что он прибивал к священным деревьям в синтоистских святилищах соломенных кукол с фотографией президента России Владимира Путина, не будет привлекаться к уголовной ответственности.

В прошлом месяце 72-летний мужчина был арестован по подозрению в том, что он прибил соломенную куклу с фотографией президента Путина к священному дереву в святилище в городе Мацудо, префектура Тиба.

Полицейское районное отделение Мацудо полиции префектуры Тиба 27 июня прекратило судебное преследование мужчины в связи с тем, что потерпевшая сторона отозвала заявление об ущербе.

(Опубликовано 28 июня в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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