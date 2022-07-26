Всплеск краж вторсырья как следствие вторжения в Украину

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Пустые консервные банки – это вторсырьё, поэтому в Японии их выбрасывают в определённые дни в соответствии с правилами, существующими по месту жительства. В последнее время банки стали исчезать из мусорных ящиков. В некоторых городах власти уже издали указы, запрещающие несанкционированный вывоз консервных банок, однако следует ли вводить такой запрет по всей стране? Что необходимо для коренного решения проблемы?

Утренний патруль

Семь часов утра, город Суйта в префектуре Осака.

Сотрудник мэрии Суйта: «Видишь тот грузовик? Он свернул направо!».

Сотрудники мэрии города Суйта с раннего утра патрулируют улицы с целью выявления похитителей консервных банок и прочего вторсырья.

Выйдя из машины, они окликают мужчину, который, судя по всему, намерен забрать выброшенные жильцами консервные банки.

Сотрудник мэрии Суйта: «Мы представляем отдел окружающей среды мэрии города Суйта. Что вы делаете? Самовольный вывоз вторсырья запрещён, прекратите свои действия!».

Сотрудники мэрии патрулируют улицы города на двух автомобилях на протяжении двух часов – с половины седьмого до половины девятого утра. Особенно часто пропадают алюминиевые банки, за которые хорошо платят в пунктах приёма вторсырья. Мэрия запретила самовольный вывоз вторсырья ещё в 2019 году, потому что местные жители жаловались на шум при сплющивании консервных банок.

Сегодня маршрут патруля проходит по жилым кварталам.

Сотрудник мэрии Суйта: «Банок целые горы! Смотри, вон там!».

Перед глазами вышедшего из автомобиля патруля оказался мужчина, которому уже неоднократно делали замечания.

Сотрудник мэрии Суйта: «Минутку. У вас есть разрешение на вывоз этих банок?».

На багажнике велосипеда лежит мешок с алюминиевыми банками.

Сотрудник мэрии Суйта: «Вы самовольно вывозите отходы? Верните их на место».

Сотрудник мэрии Суйта: «Прекратите вывоз вторсырья. Если попадётесь ещё раз – мы выпишем предупреждение или наложим суровые административные меры, имейте в виду».

По словам сотрудника мэрии, они неоднократно предупреждали мужчину, что вывоз отходов – это кража, но всё бесполезно: «Они как будто прислушиваются к словам, но потом опять берутся за своё»

Вторсырьё – источник дохода местных органов власти

Аналогичная ситуация наблюдается и в городе Фукуока. В 2014 году местные власти запретили несанкционированный вывоз алюминиевых банок и прочего вторсырья, и число жалоб на производимый похитителями отходов шум стало сокращаться, однако в 2021 году этот показатель вырос в 2,6 раза.

Хищение вторсырья сокращает доходы муниципалитетов. Обычно после сортировки отходов местные власти продают алюминиевые банки и прочее вторсырьё частным компаниям, а выручка поступает в местный бюджет. В 2020 году объём выручки от продажи алюминиевых банок в Фукуоке составил 59 миллионов йен. Если бы властям удавалось вывозить все отходы, эта сумма могла быть ещё больше.

Рост закупочных цен на алюминиевые банки

Мы посетили расположенную в префектуре Осака компанию, занимающуюся скупкой металлолома, чтобы выяснить причины учащения случаев вывоза вторсырья. Оказалось, что закупочная цена на алюминиевые банки выросла почти в два раза.

Скупщик металлолома: «Цена за килограмм выросла со 120 до 240 йен. Многие привозят отходы самостоятельно. Думаю, это дополнительный источник доходов».

После вторжения в Украину импорт сырья из России прекратился. Это вызвало рекордный скачок закупочных цен на алюминиевый металлолом. Сдавать вторсырьё стало выгодно, поэтому случаи его хищения участились.

Вторсырьё как источник средств для малоимущих

Вслед за Суйтой и Фукуокой запрет на самовольный вывоз отходов стали вводить и другие муниципалитеты. Городской совет Амагасаки (префектура Хёго) тоже приступил к рассмотрению этого вопроса.

По данным Министерства окружающей среды, в 2017 году запрет на вывоз вторсырья действовал как минимум в 395 муниципалитетах, среди которых преобладали крупные города. Однако некоторых людей подобный запрет ставит в затруднительное положение. Малоимущим слоям населения доход от продажи алюминиевого металлолома помогал выжить.

Мы побеседовали с человеком, собирающим пустые банки на улицах Осаки:

–– Сколько вам за это заплатят?

–– Не больше 3000 йен. И это не кража и не преступление. Некоторые живут в парках и каждый день обходят окрестности в поисках мусора, за который можно получить немного денег.

Другой сборщик банок сообщил, что сегодняшний улов тянет всего на 300 йен, на которые он купит в комбини пачку растворимой лапши. «Каждый день я собираю банки и трачу всю выручку на еду. Мне не удаётся отложить хоть немного про запас»

Сбор вторсырья – важный источник дохода для социально незащищённых людей, поэтому введение запрета на законодательном уровне не пользуется всеобщей поддержкой.

Ямада Сосиро, профессор университета Нихон Фукуси, специалист по проблеме бездомных: «Источник жалоб – это скупщики вторсырья, вывозящие банки в огромном количестве. Бездомные просто зарабатывают себе на жизнь, чтобы купить еду. Поэтому вводить единый запрет на самовольный вывоз вторсырья нецелесообразно».

Правила и исключения

Как решили проблему власти Осаки, занимающей первое место по количеству бездомных (около 900 человек) в стране? Здесь запретили несанкционированный вывоз макулатуры и старой одежды, но консервные банки остались «вне закона».

Комацу Дзюндзи, начальник отдела по сокращению объёма бытового мусора департамента окружающей среды мэрии Осака: «Многие собирают консервные банки, чтобы заработать себе на жизнь, поэтому с точки зрения защиты населения мы с осторожностью относимся к введению запрета на несанкционированный вывоз этого вида отходов».

Как радикально решить проблему?

Ямада Сосиро, профессор университета Нихон Фукуси, специалист по проблеме бездомных: «Местные органы власти должны позаботиться о трудоустройстве малоимущих людей, чтобы необходимость в сборе консервных банок отпала».

На данный момент каждый город решает эту проблему самостоятельно. Одни налагают тотальный запрет на вывоз вторсырья, другие делают исключение для металлолома. На самом деле необходим системный подход, устраняющий корень проблемы.

(Сюжет вышел в эфир в передаче «Ходо ранна» телекомпании KTV 16 июня 2022 года)

(Опубликовано 29 июня в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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