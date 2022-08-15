Реабилитация – это весело: казино, карты и спортивные тренажёры в центре дневного пребывания пожилых людей «Тампопо Итиномия»

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Гериатрические учреждения, предоставляющие пожилым людям услуги долговременного ухода, в последнее время меняются до неузнаваемости. Обострение конкуренции стимулирует развитие клиент-ориентированного подхода, появляются центры с уникальным спектром услуг.

Мы побывали в Центре дневного пребывания (ЦДП) в городе Итиномия (префектура Айти). В Центре есть казино, посещение которого тоже входит в программу реабилитации! Часть съёмок проводилась до пандемии, поэтому на некоторых кадрах встречаются люди без масок.

Как заработать и потратить местную валюту?

Учреждение «ЦДП на горячих источниках Тампопо Итиномия» - это комплекс площадью около 6 000 квадратных метров. Здесь обслуживают людей, получивших группу долговременного ухода по системе страхования.

За день ЦДП посещает более 250 человек – в 10 раз больше, чем в среднем по стране. Это один из крупнейших центров дневного пребывания в Японии.

ЦДП предназначен для оздоровления нуждающихся в долговременном уходе людей с помощью реабилитации. Здесь есть даже натуральный горячий источник.

В одной из комнат находится казино. Для ставок используется местная валюта «зёрнышки» с изображением символа учреждения – одуванчика (тампопо).

Посетители играют в блэкджек, по очереди вытягивая карты, чтобы приблизить их сумму к 21. Участие в игре тренирует навыки устного счёта – отличная реабилитация! Размер ставки составляет 1000 зёрнышек, при выигрыше сумма удваивается.

Заработать деньги можно с помощью участия в реабилитационных программах.

Например, за участие в тренировке с подвесными ремнями и мышечной тренировке полагается по 1000 зёрнышек, за подъём или спуск по лестнице – 100, за помощь в складывании чистых полотенец – 300.

В ЦДП есть игровые автоматы патинко, где можно выиграть 100 зёрнышек. Считается, что патинко тренирует мелкую моторику.

Способов потратить заработанные средства множество. Например, можно выпить чашечку кофе за 500 зёрнышек или сделать маникюр за 3000.

Подобная реабилитация обладает и другими преимуществами.

Директор ЦДП: «Пожилым людям трудно управлять деньгами. Возможность заработать деньги, приложив определённые усилия, позволяет испытать радость от получения заработка и его последующего использования, мотивирует заниматься реабилитацией, делает процесс интересным»

После присвоения группы долговременного ухода управление деньгами и банковскими счетами часто переходит в руки членов семьи, однако Центр возвращает пожилым людям радость от труда, заработка и даже игры на деньги.

Плата за пребывание в ЦДП «Тампопо Итиномия» зависит от группы долговременного ухода. Для первой, самой лёгкой группы, минимальная плата составляет 1293 йен в день (обед включён).

Комментарий Кидзимы Сюдзи, ассистента факультета наук о здоровье университета Нихон Фукуси: «Пожилые люди приходят сюда не по принуждению. Им искренне хочется заниматься реабилитацией, а страховка позволяет получить эти полезные и увлекательные услуги. Гериатрические учреждения стали больше ориентироваться на нужды своих посетителей. Особенно заметна эта тенденция в крупных городах, где сильная конкуренция. Чтобы выделиться среди других учреждений, они начинают предлагать уникальные услуги»

Иными словами, на фоне обострения конкуренции гериатрические учреждения стремятся дифференцироваться и разрабатывают уникальные пакеты услуг.

Они проводят различные мероприятия, приглашают для общения местных жителей, публикуют в соцсетях ролики с зарядкой, чтобы пожилые люди могли тренироваться дома. В некоторых домах престарелых разрешено проживание вместе с питомцами.

(Токай ТВ)

(Опубликовано 30 июня в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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