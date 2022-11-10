Кабинки «Кафе для сна» – комфортное пространство для работы и краткого отдыха

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«Хотите повысить работоспособность и избавиться от усталости?» – зазывает табличка «Кафе для сна» в здании железнодорожной станции.

Кабинка для работы и отдыха

30 июня в здании станции Омия железнодорожной линии JR (город Сайтама) открылись кабинки для работы и отдыха «Кафе для сна». Это совместный проект компаний Nestle Japan и JR East.

Размер кабинки – около 1 татами (88 х 176 см). Обычно на такой площади размещают два рабочих места, однако эта кабинка предназначена для одного человека. Внутри установлен безлимитный автомат с кофе и водой.

Огава Наоко, отдел связей с прессой компании Nestle Japan:

–– Обычная рабочая кабинка – это тесное помещение, в котором есть только необходимый минимум – стол и стул. Узнав, что пользователи нуждаются не только в месте для работы, но и для краткого отдыха, мы разработали кабинки нового типа.

Кабинки «Кафе для сна» предназначены людей, желающих передохнуть вдали от людских глаз в перерывах во время удалённой работы. Минимальный слот для брони кабинки – 15 минут. Он рассчитан исходя из свободного времени, которым располагает человек, находясь на станции.

Nestle Japan предложила «Кафе для сна» железнодорожной компании JR как место для короткого отдыха, позволяющего повысить эффективность труда и избавиться от усталости. «Человек передохнёт, выпьет кофе и через полчаса почувствует себя бодро. Думаю, люди будут использовать кабинки, чтобы отдохнуть в перерывах между рабочими сессиями и переключиться», – рассказывает Огава Наоко.

Кабинки «Кафе для сна» размещены на станциях линии JR с 30 июня до конца декабря 2022 года.

Рабочие кабинки как «Третье место»

В передаче «Live News α» проект «Кафе для сна» прокомментировал маркетинговый аналитик Ватанабэ Хироаки:

–– Я использую для работы кафе, лавочки в парке и другие места помимо офиса на протяжении 15 лет, поэтому я приветствую такое начинание. Это отличная возможность вздремнуть вдали от людских глаз, а потом взбодриться с помощью чашки кофе. В последнее время деловым людям всё чаще приходится принимать креативные решения, а вдохновение чаще приходит в непривычной обстановке. Думаю, что «Кафе для сна» может превратиться в пространство, где появляются новые идеи.

Ведущая программы Утида Рэйна:

–– Сейчас люди работают не только в офисе, поэтому могут появиться новые решения – где работать и как передохнуть.

Маркетинговый аналитик Ватанабэ Хироаки:

–– Компания NTT практически полностью перешла на удалённую работу. Думаю, что удалённая работа постепенно станет нормой жизни. Однако если в семье есть маленькие дети или оба супруга работают из дома, не всегда есть возможность сосредоточиться. И тогда пригождается ещё один вариант – «третье место», обеспечивающее возможность эффективно работать в комфортных условиях. Кабинки, где можно вздремнуть – это усовершенствованный вариант «третьего места».

Ведущая программы Утида Рэйна:

–– Почему вы считаете, что это усовершенствованный вариант?

Маркетинговый аналитик Ватанабэ Хироаки:

–– Думаю, что многие уже ощутили недостатки работы в кафе и коворкингах – нет возможности прилечь чтобы вздремнуть, нельзя громко разговаривать во время онлайн-конференций. Размещаемые на станциях кабинки «Кафе для сна» лишены этих недостатков. В будущем могут появиться коворкинги нового типа с учётом потребностей клиентов. Всё больше людей работает из спа-центров, горячих источников и других рекреационных учреждений, поэтому «третьим местом» может стать самая неожиданная точка. Однако компании не оплачивают расходы на удалёнке, если человек работает не из дома, и люди часто платят сами. Необходимы более гибкие правила для бухгалтерии и налогообложения.

Ведущая программы Утида Рэйна:

–– Меняется не только стиль работы, но и стиль отдыха. По мере диверсификации стиля работы людям приходится действовать более осознанно, чтобы самостоятельно проводить границу между работой и отдыхом.

(Из передачи “ Live News α” от 30 июня)

(Опубликовано 1 июля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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