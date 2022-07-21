Первая партия осетрины из школьного питомника в Ниигате

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20 июня учащиеся специализированной старшей школы Кайё в городе Итоигава (префектура Ниигата) отгрузили первую партию осетрины из собственного питомника. Мы решили оценить вкусовые качества деликатеса.

Осетровое мясо – новый специалитет Ниигаты

Тобита Ацуси, ведущий «Ниигата ТВ»: Это существо с бугристым телом и зверским лицом и есть осётр. Сегодня он будет включён в первую партию осетриного мяса.



Осётр, выращенный учащимися школы Кайё

Старшеклассники старательно разделали осетра на наших глазах.

Осетров разводят учащиеся отделения водных ресурсов с 2015 года. Им помогает местное сельхозпредприятие. Сегодня отгрузили мясо 20 самцов в возрасте 5-6 лет.



Первая партия осетрины – два десятка 5-6 летних самцов

Осетров обычно разводят для получения красной икры от самок.

Масуда Синноскэ, преподаватель старшей школы Кайё: «Самки начинают метать икру в возрасте 7 лет. За рубежом осетрина считается деликатесом, поэтому мы надеемся, что она станет новым специалитетом Ниигаты».

Самки осетра растут хорошо, и в 2023 году им наконец-то исполнится 7 лет. Отгрузка осетрины началась на год раньше.

Вкусным ли получилось мясо осетра?

Тобита Ацуси, ведущий «Ниигата ТВ»: «Сасими из осетрины по вкусу напоминает морского карася. Мясо упругое, с жирком – очень вкусно!»



Осетрина

Учащийся школы Кайё: «Я рад, что смог получить ценный опыт кормления и других видов ухода, необходимого для разведения осетров».

Учащийся школы Кайё: «Надеюсь, что наш проект окажется успешным и будет развиваться в нашем районе».

Первая партия осетрины отправлена в местное предприятие для обжарки и других видов переработки и уже в июле должна поступить в продажу.

(Опубликовано 3 июля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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