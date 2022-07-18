Почему собак нельзя оставлять в автомобиле?

Новости

7 июня в машине на автостоянке в городе Нагоя были обнаружены две собаки. Через четыре часа полиция взяла собак под защиту. Почему собак опасно оставлять в машине?

Собака – это «имущество»

7 июня в малолитражной машине, припаркованной на автостоянке в районе Нака города Нагоя, были обнаружены две собаки. В тот день максимальная температура в Нагое достигала +25,2°C.

Дверь машины не была заблокирована, поэтому прибывшие по вызову полицейские периодически открывали дверь и проверяли самочувствие собак. По прошествии четырёх часов полицейские совместно с сотрудниками местного Центра здравоохранения взяли собак под защиту.

Почему полицейские ждали целых четыре часа, хотя машина не была заперта? Мы проконсультировались с адвокатом Накадзима Мари из «Адвокатской конторы Нагоя-Кита».

«По закону собаки и другие животные являются имуществом, поэтому освобождение собаки из раскалённой машины без разрешения хозяина может расцениваться как кража. Прибывшим на место полицейским и местным жителям пришлось ждать владельца собак, периодически проверяя их самочувствие».

Через четыре часа с момента обнаружения собак в машине полицейские приняли решение, что дальнейшее промедление будет создавать угрозу жизни и здоровью собак и взяли их под свою защиту.

Риск теплового удара в закрытом автомобиле

В тот день максимальная температура в Нагое составила +25,2°C, поэтому нельзя сказать, что царила страшная жара. Но что происходило внутри автомобиля? Японская автомобильная федерация (JAF) провела эксперимент, чтобы определить температуру в салоне припаркованной машины. Для эксперимента использовалось два автомобиля – кроссовер SUV и малолитражка. Температура воздуха составляла +24°C. Изменение температуры в салоне определяли с помощью установленных внутри термометров.

В начале эксперимента температура в салоне составила +25°C, однако всего через 10 минут она поднялась на 7 градусов. Через час температура в салоне малолитражки достигла +37,5°C, а в салоне кроссовера +43,5°C.

По сведениям JAF, при температуре воздуха ниже +25°C в дневное время за четыре часа температура в салоне повышается почти до +50°C. Мы проконсультировались с главврачом «Ветеринарной клиники Ооябу» (р-н Нака г. Нагоя) о том, какой опасности подвергаются оставленные в машине собаки.

Главврач «Ветеринарной клиники Ооябу»: «Собаке становится жарко при температуре воздуха +26°C. В отличие от человека, собака не может охлаждать себя с помощью обильного потоотделения. Если не снижать температуру воздуха, тело собаки будет постепенно перегреваться и могут появиться симптомы теплового удара».

«В первые выходные мая, 7 и 8 числа, в клинику поступило много собак с плохим самочувствием. Только в мае от жары скончалось 4-5 собак».

В сезон дождей следует соблюдать повышенную осторожность. При высокой влажности организм перегревается сильнее, и это увеличивает риск теплового удара.

В 2022 году жара пришла в Японию раньше обычного. Ветеринар предупреждает, что оптимальный температурный режим для собаки в салоне – когда хозяин чувствует, что ему прохладно.

(Токай тэрэби)

(Опубликовано 4 июля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме