Опасности жаркой погоды: не оставляйте вещи в салоне автомобиля!

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В Японии воцарилась сильная жара. В Токио зарегистрирован новый рекорд – температура воздуха превышает отметку +35℃ уже девять дней подряд. Какие опасности поджидают автолюбителей в жаркие дни?

Расплавленная присоска от видеорегистратора

Это фото сделано 2 июля в городе Матида (Токио). Присоска на держателе видеорегистратора расплавилась от жары.

Другая фотография была опубликована в соцсетях 1 июля, там поверхность пассажирского сиденья обуглилась дочерна. По словам тушившего машину пожарного, возгорание, скорее всего, произошло в связи со взрывом оставленного в салоне мобильного аккумулятора, раскалившегося от жары. Блогер пояснил, что фото сделано в августе прошлого года, однако в июне нынешнего года наступила такая жара, что он решил разместить прошлогоднее фото, чтобы предупредить людей об опасности.

Не забывайте вещи в салоне автомобиля!

Во время жары температура в салоне автомобиля резко повышается. «Оставлять вещи в машине очень удобно, но условия в салоне крайне неблагоприятные. Оставленные вещи могут взорваться или прийти в негодное состояние. Следует избавиться от привычки оставлять вещи в салоне автомобиля», – предупреждает нас эксперт по ДТП Накадзима Хироси.

3 июля в половине второго дня температура воздуха в городе Фудзисава (префектура Канагава) достигла +27,3℃. Мы припарковали автомобиль и измерили температуру в салоне дважды – в этот момент и по прошествии часа. Через час температура в салоне автомобиля повысилась более чем на 5 градусов – с +31,3℃ до +36,9℃.

А когда салон раскалился, оставленный внутри смартфон начал искриться и воспламенился.

Источник искрения и возгорания – литий-ионные аккумуляторы. Они используются в смартфонах и в популярных портативных вентиляторах. Аккумуляторы неустойчивы к высокой температуре, поэтому под воздействием прямых солнечных лучей в салоне автомобиля риск воспламенения очень высок.

«Перегретый салон автомобиля и воздействие солнечных лучей в летнее время – факторы риска, приводящие к воспламенению литий-ионного аккумулятора», – предупреждает Сугимото Хироити, старший сотрудник Пожарного управления мэрии Ниигаты.

Быстро нагревающийся салон автомобиля становится для водителя источником опасности. О тепловом ударе знают все, но следует помнить, что в жаркую погоду забытый внутри автомобиля смартфон или портативный аккумулятор могут спровоцировать серьёзное происшествие.

(Опубликовано 4 июля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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