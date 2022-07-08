Нападение на бывшего премьер-министра Абэ: выстрелы во время уличной речи в городе Нара
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В бывшего премьер-министра Абэ совершили два выстрела сзади из пистолета. Он упал, началось кровотечение. Сообщают, что бывший премьер-министр Абэ был ранен и доставлен в больницу на вертолёте.
(Опубликовано 8 июля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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