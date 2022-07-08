Бывший премьер-министр Абэ Синдзо скончался после покушения
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Бывший премьер-министр Абэ Синдзо, в которого стреляли во время уличного выступления, скончался.
По данным полиции, в бывшего премьер-министра Абэ Синдзо (67 лет), выступавшего с уличной речью в городе Нара, около 11:30 стрелял Ямагами Тэцуя (41 год). Бывшему премьер-министру Абэ сделали массаж сердца и доставили в больницу на вертолёте, но он находился в состоянии остановки дыхания и кровообращения.
(Опубликовано 8 июля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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