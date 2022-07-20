Бывший член руководства Церкви объединения раскритиковал её как «религию, которая вводит мир в заблуждение»
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Бывший руководитель Церкви Объединения раскритиковал этот культ как «религию, которая вводит мир в заблуждение», выступив в связи с убийством бывшего премьер-министра Абэ Синдзо.
«Я не считаю, что церковь не несёт ответственности за смерть бывшего премьер-министра Абэ», – сказал Каак Чон Хван, который когда-то был вторым лицом в бывшей Церкви Объединения, которая сейчас называется Федерацией семей за объединение и мир во всём мире.
Он также раскритиковал японскую часть секты за банкротства, разводы и самоубийства, назвав её «экономической армией», которая делает пожертвования.
Организация, которая ранее была Церковью объединения в Южной Корее, возражает против этого, утверждая, что эти факты неверны.
(Опубликовано 20 июля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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