Принцесса Айко ухаживает за шелкопрядами в традициях японской императорской семьи
НовостиОбщество Императорский дом
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Управление императорского двора опубликовало фотографии принцессы Айко, ухаживающей за шелкопрядами. На фотографиях видно, как она кормит только что вылупившихся личинок шелкопряда листьями шелковицы и собирает шелковые коконы вместе со своими родителями, императором Нарухито и императрицей Масако, на шёлковой ферме при императорском дворце.
Айко помогала разводить шелкопрядов с тех пор, как пошла в школу. Сейчас она студентка университета и занята учебой, но пока занятия проводятся онлайн, она использует свободное время между лекциями, чтобы ухаживать за гусеницами.
Императрица Сёкэн положила начало традиции императорского шелководства в эпоху Мэйдзи (1868-1912), и эта практика передаётся из поколения в поколение. В этот раз Айко впервые участвовала в каждом этапе разведения шелкопрядов. Она продемонстрировала внимательное отношение к работе и расспрашивала сотрудников фермы о различных стадиях процесса.
(Опубликовано 25 июля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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