Принцесса Айко ухаживает за шелкопрядами в традициях японской императорской семьи

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На новых фотографиях принцесса Айко ухаживает за шелкопрядами вместе со своими родителями, императором и императрицей Японии. Поколения императорской семьи занимались шелководством, в том числе бабушка Айко, почётная императрица Митико.

Управление императорского двора опубликовало фотографии принцессы Айко, ухаживающей за шелкопрядами. На фотографиях видно, как она кормит только что вылупившихся личинок шелкопряда листьями шелковицы и собирает шелковые коконы вместе со своими родителями, императором Нарухито и императрицей Масако, на шёлковой ферме при императорском дворце.



Молодые шелкопряды (предоставлено Управлением императорского двора)

Айко помогала разводить шелкопрядов с тех пор, как пошла в школу. Сейчас она студентка университета и занята учебой, но пока занятия проводятся онлайн, она использует свободное время между лекциями, чтобы ухаживать за гусеницами.



Принцесса Айко (слева) собирает готовые шелковые коконы. 11 июня 2022 г. (предоставлено Управлением императорского двора)

Императрица Сёкэн положила начало традиции императорского шелководства в эпоху Мэйдзи (1868-1912), и эта практика передаётся из поколения в поколение. В этот раз Айко впервые участвовала в каждом этапе разведения шелкопрядов. Она продемонстрировала внимательное отношение к работе и расспрашивала сотрудников фермы о различных стадиях процесса.



Принцесса Айко, в центре, раскладывает листья шелковицы для личинок шелкопряда. 1 июня 2022 г. (предоставлено Управлением императорского двора)

(Опубликовано 25 июля в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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