90-летняя уроженка Хиросимы и её борьба за мир

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«Нужно больше ходить, а то ослабнешь. Я и готовлю, и стираю, всё сама делаю». В июне 2022 года Сасамори Сигэко отметила 90-летний юбилей. 77 лет назад она пострадала от радиационного облучения после атомной бомбардировки Хиросимы. Сейчас Сасамори-сан живёт на западном побережье США, в Лос-Анджелесе, ей помогает сын Норман.



Сасамори Сигэко в Лос-Анджелесе (04.08.2022)

«Хиросима гёрлз»

Сасамори-сан приехала в подвергшую её родину атомной бомбардировке страну в 1955 году для прохождения пластической операции в составе группы из 25 девушек, известной под названием «Хиросима гёрлз» (Девушки из Хиросимы). После начала пандемии она почти не выходит из дома, но её голос звучит неизменно бодро.

С момента первого интервью, состоявшегося 8 лет назад, мир изменился до неузнаваемости. Россия начала военное вторжение в Украину, Северная Корея успешно разрабатывает ядерное оружие. Растёт напряжённость в Тайваньском проливе. Президент России Путин угрожает применением ядерного оружия. Впервые за последние годы мир ощутил реальность угрозы ядерной войны. На протяжении многих лет Сасамори-сан призывала к отказу от ядерного оружия и миру на всей планете, однако общество движется в противоположном направлении. Я решила взять у Сасамори-сан ещё одно интервью и с учётом ситуации в мире была готова к отказу, однако она с удовольствием откликнулась на мою просьбу, сообщив, что «желает поделиться с молодёжью пережитым опытом».



22-летняя Сигэко (вторая справа) приехала в США в составе группы «Хиросима гёрлз» (фото предоставлено медицинским комплексом «Маунт Синай»)

77 лет назад, утром 6 августа 1945 года, 13-летняя семиклассница Сигэко, держа подругу за руку, шла по центру Хиросимы. Девочки направлялись на работы по трудовой повинности.

«Я никогда не забуду этот день. Прилетел самолёт. Я показала на него пальцем, говоря, что с него что-то упало. В следующий момент меня отбросило назад ударной волной», – вспоминает Сасамори-сан падение атомной бомбы с самолёта В-29. У неё было обожжено 25% тела, особенно пострадали руки и лицо. «Я могла умереть, но мне повезло». Подруга, с которой они держались за руки, до сих пор числится без вести пропавшей.



12-летняя Сасамори Сигэко незадолго до атомной бомбардировки

«После бомбардировки мне всё время везло, всё шло хорошо, и я просто плыла по течению. Я очень благодарна судьбе». Волею судьбы Сигэко попала в состав группы «Хиросима гёрлз» и уехала в Америку, чтобы сделать операцию по пересадке кожи. Она благодарна судьбе за рождение сына и возможность вести самостоятельную жизнь в Лос-Анджелесе.



«Впервые взяв сына на руки, я поклялась, что никогда не отправлю его на войну», – вспоминает Сигэко

Рассказывать об ужасах войны – это долг взрослых

Я спросила у госпожи Сасамори, что она думает о ситуации в мире, развивающейся в направлении, противоположном её цели.

«Мне очень грустно! Все твердят о мире, но на самом деле мира нет. Всем известно о важности мира. Это знают даже дети. Это знают и те, кто развязал войну. Люди слишком жадные. Они воюют из-за своих желаний, стремления к власти. И страдают от этого простые люди. Ведь так и есть?» – поделилась печальными мыслями Сасамори-сан. Она объехала Японию и весь свет, чтобы рассказать людям об ужасах войны и опасности ядерного оружия. Последние события в мире помогли ей осознать значимость своей миссии. «Доносить до молодёжи суть трагедии, которую несут ядерные бомбардировки – это обязанность взрослых. Если меня опять попросят рассказать о пережитом – я с удовольствием соглашусь». Сасамори-сан сообщила, что намерена противостоять авторитарному правителю, вообразившему себя хозяином планеты и ломающему мировой порядок. При этих словах её голос стал ещё тверже.

Ликвидация ядерного оружия, к которому стремится Сасамори – это долгий путь. Япония находится под защитой американского ядерного зонтика. На данный момент ядерное сдерживание – это «необходимое зло» для обеспечения мира. Проблема ядерного оружия сложна, однако смысл послания госпожи Сасамори крайне прост - никто не должен забывать о ценности жизни. Она намерена нести это послание людям до конца своих дней.



Сасамори Сигэко с сыном на руках

Непрерывное движение к цели



Премьер-министр Японии Кисида во время выступления на обзорной конференции стран-участниц ДНЯО (01.08.2022)

Премьер-министр Японии Кисида – тоже уроженец Хиросимы. 1 августа он выступил на обзорной конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке, заявив о стремлении совершить переход от современной реальности с ненадёжными гарантиями безопасностями к идеалу в виде безъядерного мира.

Путь к общей цели премьер-министра Кисиды и Сасамори-сан – миру без ядерного оружия, тернист и долог. Однако её решимость продолжать свою деятельность помогает нам понять значимость сильной воли и непрерывного движения к цели.

Автор статьи: Датчер Фудзита Минами, приглашённый исследователь аспирантуры университета Джон Хопкинс (SAIS)

(Опубликовано 15 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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