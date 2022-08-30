95-летний ветеран из отряда смертников «Марурэ»

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Знаете ли вы, что такое катер «Марурэ»? Это морской катер с закреплённой за сиденьем бомбой, на котором солдат-смертник должен атаковать врага, намеревающегося высадиться на берег Японии. Эти катера использовались японскими сухопутными войсками во время Тихоокеанской войны.

Житель города Кагосима Ямамото Киёси записался в отряд смертников «Марурэ», но не успел совершить выезд до окончания войны и остался в живых. Почему он решил вступить в отряд смертников? И о чём он подумал в день окончания войны?

«Переломить ход войны»

«Я учился в средней школе и был преисполнен решимости стать солдатом, чтобы переломить ход войны в пользу Японии. Думаю, это влияние милитаристской системы образования», – вспоминает 95-летний Ямамото.

Ямамото решил вступить в сухопутные войска в 1943 году. Ему было 16 лет. «Пришедший в школу генерал обратился к нам с пламенной речью: «Без молодёжи на войне не обойтись. Япония в опасности». Мы были молоды и патриотичны, поэтому, услышав слова генерала, решили пойти воевать», – рассказывает Ямамото.

Ямамото интересовался техникой, поэтому после поступления в сухопутные войска попал в отряд подготовки солдат, занимающихся техобслуживанием и ремонтом оружия.

Однажды он шёл по коридору казармы, и его взгляд остановился на броском заголовке настенной газеты. «Что ты сделаешь, если американские солдаты во время наступления будут прикрываться японскими женщинами и детьми?» Газета предлагала следующий ответ: «Сначала без колебания расстреляй японских женщин и детей, а затем иди в атаку на американские войска». Этот ответ явно находился за пределами здравого смысла. Вскоре газета исчезла – возможно, её содержание признали неподобающим. Однако это не развеяло сомнений Ямамото.

«Мы записались в солдаты, чтобы защищать японский народ. Почему нам нужно сражаться с американскими войсками, убивая при этом своих женщин и детей? Я на такое не способен. Значит, я должен пойти в войска, где смогу пригодиться – в отряд смертников, атакующих противника на катере».

Искусство идти на смерть

Ямамото заявил о желании поступить в отряд смертников токкотай и был направлен на учения по управлению моторной лодкой «Марурэ».

«Это крошечная фанерная одномоторная лодка. Очень простая в управлении, поэтому плавать на ней сможет любой», – вспоминает Ямамото.

Ямамото старательно тренировался искусству идти на смерть на крошечной моторной лодке, не способной выдержать атаку противника.

В его сердце навсегда осталось увиденное во время учений небо. «Я лежал на спине и смотрел в небо. Голубое небо было очень красивое. Это не та голубизна, которую рисуешь красками. Прекрасное небо, прекрасные облака. Мне захотелось сполна насладиться природой перед смертью».

После учений отряд Ямамото направился на побережье префектуры Фукуока. В случае высадки американского десанта им предстояло идти в атаку. Однако уже через месяц по радио прозвучало обращение императора Хирохито о капитуляции – «Стерпя нестерпимое и вынеся невыносимое…». 15 августа 1945 года война закончилась. Ямамото собирался отдать свою жизнь за Японию, однако узнав об окончании войны, он заметил, что это стремление не было естественным.

«Война проиграна. Получается, я спасён. У меня как будто гора свалилась с плеч, и я понял, что совсем не хотел умирать. Облегчение было таким сильным, что я даже усомнился в своей способности пойти на смерть во время атаки».

Вечером 15 августа Ямамото впервые увидел мирный пейзаж.

«Во всех домах в деревне горел свет. Во время войны свет всегда выключали для светомаскировки, поэтому я очень удивился. Я так соскучился по этим огонькам».

«Люди должны поумнеть»

В 2022 году исполнилось 77 лет с момента окончания Второй мировой войны, унесшей жизни десятков миллионов людей. Однако войны до сих пор не исчезли с нашей планеты.

«Пока на земле не победит дух защиты мира, войны будут повторяться, и это очень печально. Я с сожалением думаю, что люди должны поумнеть», - рассуждает Ямамото.

18-летнему юноше, собиравшемуся отдать жизнь за родину, исполнилось 95. И он глубоко сожалеет о современной ситуации в мире.

(Кагосима ТВ)

(Опубликовано 20 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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