«Парк Гибли»: долгожданное открытие 1 ноября
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До открытия тематического «Парка Гибли» в городе Нагакутэ (префектура Айти) осталось три месяца. 10 августа началась предварительная продажа входных билетов. Появляющиеся в прессе новости постепенно приподнимают занавес над ореолом тайн Парка, подогревая интерес будущих посетителей.
Входные билеты и приветствие мэтров Студии
«Парк Гибли» находится на территории Мемориального парка «Айти ЭКСПО-2005» в городе Нагакутэ. Его открытие запланировано на 1 ноября.
Видеоролик о продаже билетов создан самим Миядзаки Хаяо.
Сейчас открыта продажа билетов на ноябрь. Для участия в розыгрыше билетов нужно зарегистрироваться на Интернет-сайте до 22 августа. Результаты лотереи будут оглашены 2 сентября. Парк состоит из трёх зон, и для входа в каждую зону требуется отдельный билет с указанием даты и времени посещения. Каждую зону можно посетить только один раз. В одном заказе может быть не более шести билетов.
В преддверии открытия Парка для поклонников творчества «Студии Гибли» проводятся различные тематические мероприятия.
Например, в Художественном музее префектуры Нагано работает выставка «Парк Гибли», где представлен ряд экспонатов Парка, до сих пор появлявшихся только на фото и видео, а также ценные материалы, знакомящие посетителей с процессом создания Парка.
Самый популярный уголок выставки – экспозиция по мотивам фильма «Унесённые призраками». Здесь можно сфотографироваться с безликим богом Каонаси и посетить кабинет Юбабы, воссозданный в натуральную величину.
Аналогичные экспонаты будут представлены в зоне «Большой Склад Гибли» «Парка Гибли».
Миядзаки Горо, режиссёр «Студии Гибли»: «Безусловно, мы ждём в гости поклонников наших фильмов, а также надеемся, что посещение Парка вызовет желание посмотреть тот или иной фильм у посетителей, не знакомых с творчеством Студии»
29 октября, в преддверии долгожданного открытия Парка, выставка «Парк Гибли» переместится в Художественный музей префектуры Айти.
(Токай ТВ)
(статья опубликована 22 августа в FNN Prime Online. С оригиналом статьи на японском языке можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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