Женский отряд «Надэсико» и 1036 погибших смертников

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Вторая мировая война закончилась 77 лет назад, и живых свидетелей военных дней становится всё меньше. Как передать память об этой трагедии следующим поколениям?

Книга «Если встретимся на холме, где цветут цветы» (Ано хана га саку ока дэ кими то мата аэтара) уроженки Кагосимы Сиоми Нацуэ посвящена деятельности отряда смертников токкотай в Кагосиме незадолго до окончания войны. Благодаря соцсетям роман пользуется популярностью среди молодёжи.

Чтобы передать память о войне следующим поколениям, необходимо уже сейчас задуматься о том, что мы можем для этого сделать.

Соцсети как двигатель продаж среди молодёжи

«Мои дедушки и бабушки помнят о военных днях. Я – представитель последнего поколения, которому довелось услышать рассказы о войне из уст очевидцев. Размышляя о способах передачи памяти о войне следующим поколениям, мне показалось, что вплетение в сюжет книги любовного романа и других тем, интересных современной молодёжи, поможет им задуматься о войне», – рассказывает писательница Сиоми.

Книга «Если встретимся на холме, где цветут цветы» вышла в 2016 году. Благодаря соцсетям роман превратился в бестселлер – было продано более 260 тысяч экземпляров.

Одинокая восьмиклассница Юри просыпаясь, обнаруживает себя в Японии во время войны. Она знакомится с солдатом-смертником из отряда токкотай, и его доброта поражает девушку до глубины души.

«Юри, я снова хочу видеть тебя. Мы только что были вместе, но я опять хочу видеть тебя. Ты должна выжить. Прощай»

Это письмо написал солдат перед вылетом на последнее задание. Признание в любви человека, идущего на смерть, нашло отклик в сердцах современной молодёжи.

Письма солдат-смертников

Отряд токкотай приступил к выполнению миссии в марте 1945 года, в последний год войны.

Солдаты-смертники пикировали на корабли противника на самолётах с 250-килограммовыми бомбами. Во время боёв на Окинаве погибло 1036 пилотов токкотай, почти половина из которых, 439 человек, вылетели из аэродрома Тиран в городе Минами-Кюсю префектуры Кагосима. Самому младшему из них было 17 лет, самому старшему – 32 года.

В последних записках солдат – слова, посвящённые самым дорогим людям – «Хочу увидеть тебя, говорить с тобой», «Я всегда буду тебя защищать».

Я отправилась в префектуру Фукуока на встречу с очевидцами событий того времени.

Женский отряд «Надэсико»

92-летняя Миякэ Томи – уроженка города Тиран в префектуре Кагосима. Она показала мне самодельную куклу, которую дарили смертникам перед последним полётом.

«Солдаты были для меня старшими братьями, а я для них – младшей сестрой. За день до вылета один солдат написал: «Когда мы встретимся с тобой после разлуки? Когда цветёт слива или сакура, или в святилище Ясукуни». Он передал мне это письмо, спокойно вылетел утром на задание и не вернулся», – вспоминает госпожа Миякэ, состоявшая в отряде «Надэсико». Отряд организовали в женской школе Тиран, где училась Миякэ. Девушки готовили солдатам еду, стирали одежду, помогали в быту.

–– Сколько солдат вы проводили в последний полёт?

«Я уже не помню, сколько их было… Иногда на линейке перед вылетом выстраивалось 20 человек, и потом каждый шёл в свой самолёт. Перед ними я сдерживала слёзы и отводила душу, рыдая после возвращения домой».

О чём мечтает Миякэ-сан?

«Я не хочу, чтобы внуки и правнуки пережили то, что пришлось пережить мне. Ни за что на свете! Пусть это достанется только нашему поколению».

Современный образ токкотай

Место, где школьница Миякэ провожала пилотов в последний путь, превратилось в бескрайнее поле.

За 77 лет почти все девушки из отряда «Надэсико» ушли в мир иной, и сейчас рассказать о событиях тех дней могут только две, одна из которых – моя собеседница.

Миякэ не одобряет современный образ отряда смертников.

«Токкотай стали идеализировать. Не думаю, что это правильно. Такая трагедия, такое горе... Пока я жива, буду рассказывать людям об ужасах войны».

Память о войне постепенно утрачивается. Как передать информацию об этой трагедии следующим поколениям? По мнению писательницы Сиоми, это зависит от активности не знакомых с войной поколений: «Цель моей книги – рассказать людям о далёком для нас явлении - война. И если читатели проявят инициативу, они смогут передать этот опыт следующим поколениям»

«Раньше я избегал военной тематики, но благодаря этой книге заинтересовался отрядом токкотай и войной и стал самостоятельно изучать эти темы», – пишут отзывы молодые читатели.

Необходимость передачи знаний о войне бесспорна, а способы трансляции знаний могут быть самые разные. От нас требуется стремление к получению знаний и твёрдое намерение передавать их следующим поколениям.

(Кагосима ТВ)

(Опубликовано 22 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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