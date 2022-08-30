Конференция по договору о ядерном оружии закончилась без результата

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Конференция по рассмотрению действия ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), на которой обсуждались будущие действия международного сообщества в отношении ядерных проблем, завершилась без принятия документа о соглашении из-за противодействия со стороны России.

На Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в США, переговоры продолжались до дня завершения 26 августа, но в условиях противостояния в связи с ситуацией в Украине Россия продолжала возражать, в результате чего итоговый документ так и не был принят.

В проекте итогового документа старались не упоминать Россию в связи с ситуацией с Запорожской АЭС на юге Украины, которую оккупировала Россия, но Россия не отказалась от своей конфронтационной позиции.

Представитель России: «Конференция оказалась в заложниках у некоторых стран, которые подрывают дискуссию неподтверждёнными обвинениями в связи с Украиной».

Это вторая неудача подряд после предыдущей, которая произошла в 2015 году, и такая ситуация может поколебать доверие к ДНЯО, который является краеугольным камнем ядерного разоружения.

(Опубликовано 28 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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