Конференция по договору о ядерном оружии закончилась без результата
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Конференция по рассмотрению действия ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), на которой обсуждались будущие действия международного сообщества в отношении ядерных проблем, завершилась без принятия документа о соглашении из-за противодействия со стороны России.
На Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в США, переговоры продолжались до дня завершения 26 августа, но в условиях противостояния в связи с ситуацией в Украине Россия продолжала возражать, в результате чего итоговый документ так и не был принят.
В проекте итогового документа старались не упоминать Россию в связи с ситуацией с Запорожской АЭС на юге Украины, которую оккупировала Россия, но Россия не отказалась от своей конфронтационной позиции.
Представитель России: «Конференция оказалась в заложниках у некоторых стран, которые подрывают дискуссию неподтверждёнными обвинениями в связи с Украиной».
Это вторая неудача подряд после предыдущей, которая произошла в 2015 году, и такая ситуация может поколебать доверие к ДНЯО, который является краеугольным камнем ядерного разоружения.
(Опубликовано 28 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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