44 года в ожидании брата, похищенного агентами Северной Кореи

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Итикава Сюити и Масумото Румико исчезли 44 года назад. Старший брат Сюити – Итикава Кэнъити, живёт в Кагосиме. За эти годы он много раз переходил от отчаяния к надежде, но продолжает ждать своего брата и твёрдо верит в его возвращение.

«Я твёрдо уверен, что брат жив»

12 августа 2022 года Итикава Кэнъити стоял на обочине дороги, идущей вдоль побережья Фукиагэ в городе Хиоки (префектура Кагосима), и обращался к проезжающим автомобилям: «Не забывайте о похищенных Северной Кореей людях!».

12 августа 1978 года 23-летний Итикава Сюити и 24-летняя Масумото Румико, пришедшие полюбоваться закатом на побережье Фукиагэ, были похищены агентами Северной Кореи.

Мысль о возвращении брата не покидала Кэнъити. В 1996 году вместе с другими семьями он учредил Общество родственников похищенных Северной Кореей. Общество занимается сбором подписей, выступает на мероприятиях и требует от правительства скорейшего возвращения своих близких. В 2002 году тогдашний Премьер-министр Японии Коидзуми посетил Северную Корею и провёл встречу в верхах с Генеральным секретарём Ким Чен Иром. Коидзуми сообщил Киму, что нормализация двухсторонних переговоров невозможна без прогресса в решении проблемы похищенных японцев.

Северная Корея признала факт похищения граждан Японии, после чего пять человек вернулись на родину. Это был исторический момент. Однако восемь японцев, в том числе Итикава Сюити и Масумото Румико, были объявлены погибшими. На пресс-конференции Кэнъити со слезами на глазах сообщил: «Родители уже совсем старые. Я беспокоюсь за них. Я не знаю, как им сказать об этом».



Покойный отец братьев Итикава

Родители владели магазином в посёлке Кихоку (в настоящее время – город Каноя). Когда Кэнъити сказал, что получена достоверная информация, стоявший на кассе отец спросил: «Жив?». И Кэнъити пришлось твёрдо ответить: «Конечно жив!».

В августе 2022 года дом покойных родителей Итикавы Кэнъити посетила съёмочная группа местного телевидения. Перед буддийским алтарём стояли фотографии отца Хира и матери Томи, на их губах играла лёгкая улыбка. «Информации много, и она противоречивая. Но я убеждён, что мой брат жив, и надеюсь на его возвращение в ближайшем будущем», – рассказал Итикава.

Встреча в верхах как луч надежды

Несколько похищенных японцев вернулись на родину после встречи в верхах, поэтому известие о взаимодействии Премьер-министра Японии Абэ с президентом США Трампом стало для Кэнъити источником новых надежд. «Президент Трамп твёрдо поддержал мою решимость (непосредственного взаимодействия с Ким Чен Ыном для решения проблемы похищенных японцев) и сообщил о всемерном содействии», - заявил Абэ на совместной пресс-конференции 27 мая 2019 года во время визита в Японию президента Трампа. Абэ выразил твёрдое намерение о «проведении встречи в верхах без всяких условий». А Трамп лично встретился с Генсеком КНДР. «Трамп заботился о решении проблемы похищенных японцев. И Ким Чен Ын стал положительно относиться к возможной встрече с премьером Японии. Это дало мне огромную надежду», – вспоминает господин Итикава.

Однако Абэ ушёл с поста Премьер-министра в 2020 году, так и не встертившись с Ким Чен Ыном. А на следующий год Трамп проиграл президентские выборы Байдену. «Сейчас таких шансов нет. Жаль, что возможность встречи была упущена», – отмечает Кэнъити.

В связи с пандемией COVID-19 Итикава Кэнъити и его соратники были вынуждены приостановить сбор подписей и участие в мероприятиях.

Северная Корея в последнее время активно проводит эксперименты по запуску баллистических ракет, усиливающие её изоляцию от международного сообщества. Складывается впечатление, что положение ухудшается, однако Итикава надеется на лучшее: «Раньше меня возмущали выпадки Северной Кореи, но потом я подумал, что это может стать поводом для проведения встречи в верхах с Соединёнными Штатами».

В мае 2022 года господин Итикава впервые встретился с президентом Байденом. На пресс-конференции он сообщил: «Сумел сказать ему только одно: «Господин президент, помогите нам».

44 года между надеждой и отчаянием

В доме господина Итикава хранится более 300 лягушек, являющихся в Японии символом возвращения. «Это подарки, полученные на мероприятиях от людей, желающих скорейшего возвращения Сюити».



Лягушки с надписями «Сюити вернётся», подаренные участниками мероприятий

«Сейчас перспективы отсутствуют, но в один прекрасный день всё может измениться. Я твёрдо решил продолжать борьбу, надеясь на лучшее», - отмечает господин Итикава. 12 августа впервые за три года он вместе с другими членами Общества провёл мероприятие на побережье Фукиагэ, обращаясь к общественности с призывом: «Не забывайте о проблеме похищенных японцев!».

«Я только что видел его», – делится с нами автомобилист.

Лицо похищенного 44 года назад Сюити на фотографии не изменилось, однако ждущему его Кэнъити уже исполнилось 77 лет. Он провёл 44 года между надеждой и отчаянием. «Я хочу увидеть брата. Я хочу услышать, как он скажет: «Я дома», – со слезами на глазах поделился с нами Итикава.

Мы не должны забывать о людях, которые внезапно потеряли родных, но не утратили надежды и продолжают взывать к обществу, как это делает господин Итикава, ждущий своего брата.

Телекомпания «Кагосима ТВ»

(Опубликовано 29 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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